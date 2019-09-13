Не завалить четверной: ученица Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

Девушка оригинально начинает программу, долго подергивая плечиками, пока музыка постепенно разгоняется. Однако, как только композиция начинает звучать в полную силу, спортсменка без сантиментов приступает к прыжкам.

К сожалению, в техническом плане индианка пока не очень сильна. Ни одного прыжка она не исполнила чисто. Двойной аксель, двойной риттбергер, каскады двойной флип + ойлер + двойной сальхов и двойной лутц + двойной тулуп — мы увидели почти сплошь недокрученные двойные.

Была лишь одна попытка тройного сальхова — тоже в сильный недокрут. Но это вполне можно понять — фигурное катание в Индии только развивается.