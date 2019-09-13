Не завалить четверной: ученица Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

К сожалению, в исполнении Нигинабону мы видим классическое выступление первой разминки. Девушка падает подряд с двойного акселя, тройного сальхова и снова с двойного акселя.
На каскаде тройной сальхов + двойной тулуп спортсменка допустила большой недокрут, но все-таки удержалась от падения на этот раз.
На льду — Нигинабону Жамолитдинова из Узбекистана! Она выступает под игривую That Man в исполнении Caro Emerald.
Русский тренер Ишиты утешает ее, отмечая, что девушка старалась, и уверяет, что они будут теперь больше работать над произвольной. Фигуристка отвечает ей, кстати, на русском — и вполне неплохо. Любопытный тандем. Оценки:
Девушка оригинально начинает программу, долго подергивая плечиками, пока музыка постепенно разгоняется. Однако, как только композиция начинает звучать в полную силу, спортсменка без сантиментов приступает к прыжкам.
К сожалению, в техническом плане индианка пока не очень сильна. Ни одного прыжка она не исполнила чисто. Двойной аксель, двойной риттбергер, каскады двойной флип + ойлер + двойной сальхов и двойной лутц + двойной тулуп — мы увидели почти сплошь недокрученные двойные.
Была лишь одна попытка тройного сальхова — тоже в сильный недокрут. Но это вполне можно понять — фигурное катание в Индии только развивается.
Следующей выступает Ишита Капур из Индии! Он катается сразу под три композиции Nathan Lanier — Torn, Sand и Time.
Оценки Ажар:
Музыка из забавной превращается в зажигательную, и Ажар начинает летать по льду. Правда, больше попыток тройных прыжков не было, — видимо, спортсменка выучила пока только флип.
Зато мы увидели двойной риттбергер, двойной лутц, а также два каскада во второй половине — двойной лутц + двойной тулуп и двойной флип + двойной тулуп.
Для фигуристки из Казахстана это вполне неплохо — ей даже кинули букет с трибун. К тому же она не упала, что редкость для первой разминки.
Девушка показывает только одинарный аксель — и тот с небольшим недокрутом. Видимо, она пыталась зайти на двойной, однако что-то пошло не так. Тут же фигуристка демонстрирует тройной флип — это уже другой уровень!
На льду — 15-летняя Ажар Жумаханова из Казахстана! Она катается под песню Smile Арины Даниловой и Rendez-Vous в исполнении Kelly Joyce.
Многие места на арене уже заняты, хотя соревнования только-только начинаются и будут длиться около пяти часов. Спасибо челябинским зрителям за такой интерес к фигурному катанию! Тем временем у нас уже началась разминка первой группы участниц.
Трансляция стартует, и нам показывают красоты Челябинска, где проходят соревнования.
Всего мы увидим сегодня выступление пяти групп спортсменок, и первая из них выглядит так:
Для Синицыной и Васильевой это первый старт в этом сезоне, поэтому пока сложно сказать, чего ожидать от их произвольной программы. Синицына должна была отправиться в США на этап в Лейк-Плэсиде, но ее не пустили в самолет из-за проблем с визой. Так что ждем сегодня сюрпризов.
После короткой программы Валиева заявила, что соревнуется теперь сама с собой.
«Главный мой соперник — это я сама на данный момент. Я всегда на соревнованиях думаю не о соперниках, а о своих программах, как сделать лучше, чем на прошлом старте. Вообще я хотела бы поувереннее кататься, потому что в короткой я немного осторожничала.
Первый старт всегда очень волнительный, но сейчас я привыкла. А тот факт, что я выступаю в России, меня успокаивает», — приводит слова девушки РИА «Новости».
Российская фигуристка Камила ВалиеваСоцсети
В произвольной программе самые большие ожидания связаны с Валиевой, которая планирует исполнить первым элементом четверной тулуп. На этапе ЮГП в Куршевеле ей это удалось. Посмотрим, не подведут ли нервы при родной публике.
Топ-10 после короткой программы возглавили три россиянки — ученица Тутберидзе Камила Валиева, подопечная Светланы Пановой Ксения Синицына и Виктория Васильева, которая тренируется у Сергея Давыдова.
Старт соревнований запланирован на 12.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию произвольной программы девушек на четвертом этапе юниорского Гран-при, который проходит в Челябинске.