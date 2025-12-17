Авиация США поднята в небо близ Венесуэлы

РИА: авиация США поднята в небо у Венесуэлы на фоне сообщений об угрозе войны

Четыре американских военных самолета находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне сообщений о возможном военном конфликте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

Речь идет об истребителе F/A-18E/F Super Hornet, двух самолетах радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубном тактическом самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы в своем ночном обращении к нации.

По его словам, членов конгресса США вчера проинформировали о грядущей войне.

До этого Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее».

Ранее сообщалось, что США готовят точечные атаки на объекты в Венесуэле.