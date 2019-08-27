«Случился форс-мажор»: Россия не досчитается фигуристки в США

Российская фигуристка Ксения Синицина, которая занимается у Светланы Пановой в «Снежных Барсах», не сможет принять участие во втором этапе юниорского Гран-при, который состоится с 29 по 31 августа в американском Лейк-Плэсиде. Сообщается, что спортсменка сама приняла решение сняться с соревнований из-за форс-мажора.

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Об этом рассказала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина. При этом она не стала раскрывать причины отсутствия фигуристки в списках и отметила, что замену из-за трудности с документами произвести невозможно.

«По какой причине в списке сборной не оказалось Ксении Синицыной? Причины я знаю. В ближайшее время появится информация об этом. Просто случился форс-мажор.

Кто-то может ее заменить? Невозможно произвести замену. Для этого нужно, чтобы этот человек находился там со всеми соответствующими документами.

Все прекрасно знают, какая у нас ситуация с оформлением американских документов. Проблемы с визой? Дождемся информации, сейчас в ближайшее время она появится. Вся команда уже долетела», — цитирует пресс-атташе Sport24.

Таким образом, из-за снятия Синициной с американского этапа Гран-при среди юниоров Россию в женском одиночном катании представит только Анастасия Тараканова, которая также тренируется в группе Пановой.

Стоит отметить, что такая потеря для российской команды достаточно серьезна, потому что на контрольных прокатах, которые прошли в начале августа в Новогорске, Ксения смогла зарекомендовать себя в качестве одного из потенциальных лидеров сборной в новом сезоне. Синицина не стала прыгать ни тройной, ни четверной аксель, однако само выступление оставило положительное впечатление. Юниорка в конце сумела исполнить каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Для фигуристки выступление в Лейк-Плэсиде не стало бы дебютным на международной арене. Весной 2019 года Синицина приняла участие в юниорском чемпионате мира. Она заменила ученицу Этери Тутберидзе Алену Косторную, которая была вынуждена сняться по медицинским показателям. Дебют Ксении на международной арене получился вполне удачным, она стала четвертой, пропустив вперед еще двух воспитанниц Тутберидзе Александру Трусову и Анну Щербакову. На третьей строчке тогда расположилась американка Тин Цуей. За свое выступление на мировом первенстве Ксения получила в общей сумме 188,84 балла.

«Я была рада, что поеду на чемпионат мира среди юниоров, ведь такой шанс редко выпадает. Так как я готовилась к соревнованиям в Москве, то была в хорошей форме. Я понимала, что физически хорошо готова, поэтому особо не волновалась, рассчитывала на свои силы.

Конечно, с другими турнирами чемпионат мира сравнить нельзя. Это не просто соревнования в Москве, тут весь мир тебя видит. И я настраивалась откатать программы чисто, ведь я весь сезон это тренирую и надо показывать, что натренировала», — поделилась тогда своими впечатлениями фигуристка.

По итогам короткой программы, во время которой Синицина чисто исполнила тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп, она стала четвертой, набрав 66,52 балла. А вот во время произвольного проката потеряла две позиции и опустилась на шестую строчку, получив 122,32 балла.

Первый этап юниорского Гран-при уже прошел во французском Куршевеле. Первое место заняла Камила Валиева, представляющая отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70». После короткой программы фигуристка была третьей. Однако в произвольном прокате она сумела доказать, что не зря считается главным фаворитом этого сезона.

Валиева сделала очень серьезную заявку на успех – она чисто исполнила четверной тулуп. За оба выступления Камила получила 200,71 балла, что не оставило никаких шансов ее конкуренткам.

Еще одна российская спортсменка Майя Хромых, которая также занимается в группе Тутберидзе, стала третьей, хотя после первого соревновательного дня занимала первое место. Но в произвольном выступлении фигуристка допустила несколько серьезных ошибок. Фигуристка упала во время каскада после исполнения лутца и после еще одного каскада тройной риттбергер + двойной тулуп, а в начале ее выступления была помарка, когда после исполнения одинарного тройного лутца Майя коснулась рукой льда, но на ногах удержалась.