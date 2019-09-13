Обогнать своих: дочь Тутберидзе сражается за золото. LIVE

На лед Челябинска для разминки выходит вторая группа.
70,17 — первыми преодолевают рубеж в 70 баллов. 111,22 в сумме. Новые лидеры.
О, еще один дуэт, в котором партнеры идеально подходят друг другу, показывая танец прекрасного уровня. Важно, что делали чехи это на хорошей скорости, не уступавшей французам. По технике они их даже немного превзошли.
Дениза Цимлова и Вилем Главза из Чехии на льду.
Дуэт из Узбекистана получает за произвольный танец 52,33, что для них становится лучшим результатом в сезоне. В сумме 84,17 — только третьи.
Неплохой танец, но до уровня французов все-таки не дотягивает.
Арина Павлищук и Александр Куропатка из Узбекистана на льду.
65,73 за произвольный танец, 101,34 в сумме. Отличный результат французов.
Французская школа танцев всегда была сильна. Очень красивый и пластичный дуэт. Танец смотрится на одном дыхании. Музыка и костюмы тоже подобраны идеально, а поддержки отличаются оригинальностью.
Эва Бернар и Том Жошум из Франции на льду.
Итак, 54,96 за произвольный танец. В сумме у них 88,25.
Очень старались ребята. Танец смотрится, но уровни не самые высокие, да и без ошибочек азербайджанский тандем не обошелся.
Первым выступает дуэт из Азербайджана. Екатерина Кузнецова и Даниэль Брыкалов.
Начинается первая разминка.
Вот в каком порядке выйдут сегодня на лед сильнейшие дуэты:
Третья разминка 11. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) 12. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) 13. Лу Терре – Ное Перрон (Франция)
Четвертая разминка
14. Тамара Жукова – Даниил Карпов (Россия) 15. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада) 16. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) 17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) 18. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия)
Положение после ритм-танца:
1. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 67,70 2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 64,79 3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 59,83 4. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада) – 57,86 5. Тамара Жукова – Даниил Карпов (Россия) – 55,71 6. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 54,91 7. Лу Терре – Ное Перрон (Франция) – 54,68 8. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 52,45
Соревнования начнутся в 08.45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольного танца на четвертом этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске.