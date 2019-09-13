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Обогнать своих: дочь Тутберидзе сражается за золото. LIVE

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Произвольный танец. ОНЛАЙН

В Челябинске проходит четвертый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Пары, среди которых выступает дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, показывают произвольный танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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09:22

На лед Челябинска для разминки выходит вторая группа.

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09:20

70,17 — первыми преодолевают рубеж в 70 баллов. 111,22 в сумме. Новые лидеры.

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09:18

О, еще один дуэт, в котором партнеры идеально подходят друг другу, показывая танец прекрасного уровня. Важно, что делали чехи это на хорошей скорости, не уступавшей французам. По технике они их даже немного превзошли.

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09:14

Дениза Цимлова и Вилем Главза из Чехии на льду.

09:12

Дуэт из Узбекистана получает за произвольный танец 52,33, что для них становится лучшим результатом в сезоне. В сумме 84,17 — только третьи.

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09:10

Неплохой танец, но до уровня французов все-таки не дотягивает.

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09:06

Арина Павлищук и Александр Куропатка из Узбекистана на льду.

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09:05

65,73 за произвольный танец, 101,34 в сумме. Отличный результат французов.

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09:03

Французская школа танцев всегда была сильна. Очень красивый и пластичный дуэт. Танец смотрится на одном дыхании. Музыка и костюмы тоже подобраны идеально, а поддержки отличаются оригинальностью.

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08:59

Эва Бернар и Том Жошум из Франции на льду.

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08:57

Итак, 54,96 за произвольный танец. В сумме у них 88,25.

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08:55

Очень старались ребята. Танец смотрится, но уровни не самые высокие, да и без ошибочек азербайджанский тандем не обошелся.

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08:50

Первым выступает дуэт из Азербайджана. Екатерина Кузнецова и Даниэль Брыкалов.

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08:45

Начинается первая разминка.

08:30

Вот в каком порядке выйдут сегодня на лед сильнейшие дуэты:

Третья разминка 11. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) 12. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) 13. Лу Терре – Ное Перрон (Франция)

Четвертая разминка

14. Тамара Жукова – Даниил Карпов (Россия) 15. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада) 16. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) 17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) 18. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия)

08:20

Положение после ритм-танца:

1. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 67,70 2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 64,79 3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 59,83 4. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада) – 57,86 5. Тамара Жукова – Даниил Карпов (Россия) – 55,71 6. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 54,91 7. Лу Терре – Ное Перрон (Франция) – 54,68 8. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 52,45

08:10

Соревнования начнутся в 08.45 по московскому времени.

08:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольного танца на четвертом этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске.