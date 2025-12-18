На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы стали экономнее планировать бюджет на зарубежный отдых

Большинство россиян тратят на одну поездку за границу не более 100 тыс. рублей
true
true
true
close
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Средний бюджет на одну поездку за границу для большинства россиян сегодня не превышает 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом ViDiPay. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

Согласно опросу, 43% респондентов укладываются в сумму до 100 тысяч рублей за одну поездку. Это говорит о смещении фокуса со спонтанных трат в сторону более продуманного и осознанного финансового планирования отдыха.

Изменился и подход к способам оплаты за границей. Чаще всего россияне используют наличную валюту — доллары и евро (56% опрошенных). При этом все большую популярность набирают виртуальные карты, ими пользуются 24% путешественников. Физические банковские карты зарубежных платежных систем применяют лишь 19% респондентов.

Эксперты отмечают, что такой выбор напрямую связан с ограниченной работоспособностью российских карт за рубежом. Карты платежной системы «Мир» в большинстве стран не принимаются, а использование иностранных карт доступно далеко не всем. В этих условиях туристы все чаще заранее ищут альтернативные и гарантированно работающие способы оплаты.

Структура расходов во время зарубежных поездок также претерпела изменения. На фоне роста цен на авиабилеты и логистику крупнейшей статьей расходов стал транспорт: у 26% респондентов больше всего средств уходит на перелеты и трансфер. На втором месте — проживание в отелях и апартаментах (22%). Далее следуют расходы на развлечения, шопинг и питание.

Что касается финансовых сложностей за границей, почти половина путешественников (42%) отметили, что не столкнулись с какими-либо проблемами, что может говорить о росте финансовой грамотности и более тщательной подготовке к поездке. Среди наиболее распространенных трудностей респонденты назвали невыгодный курс обмена валюты (23%), необходимость искать обменные пункты (19%) и отказ в приеме карты к оплате (15%).

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами