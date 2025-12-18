Российские туристы стали экономнее планировать бюджет на зарубежный отдых

Большинство россиян тратят на одну поездку за границу не более 100 тыс. рублей

Средний бюджет на одну поездку за границу для большинства россиян сегодня не превышает 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом ViDiPay. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

Согласно опросу, 43% респондентов укладываются в сумму до 100 тысяч рублей за одну поездку. Это говорит о смещении фокуса со спонтанных трат в сторону более продуманного и осознанного финансового планирования отдыха.

Изменился и подход к способам оплаты за границей. Чаще всего россияне используют наличную валюту — доллары и евро (56% опрошенных). При этом все большую популярность набирают виртуальные карты, ими пользуются 24% путешественников. Физические банковские карты зарубежных платежных систем применяют лишь 19% респондентов.

Эксперты отмечают, что такой выбор напрямую связан с ограниченной работоспособностью российских карт за рубежом. Карты платежной системы «Мир» в большинстве стран не принимаются, а использование иностранных карт доступно далеко не всем. В этих условиях туристы все чаще заранее ищут альтернативные и гарантированно работающие способы оплаты.

Структура расходов во время зарубежных поездок также претерпела изменения. На фоне роста цен на авиабилеты и логистику крупнейшей статьей расходов стал транспорт: у 26% респондентов больше всего средств уходит на перелеты и трансфер. На втором месте — проживание в отелях и апартаментах (22%). Далее следуют расходы на развлечения, шопинг и питание.

Что касается финансовых сложностей за границей, почти половина путешественников (42%) отметили, что не столкнулись с какими-либо проблемами, что может говорить о росте финансовой грамотности и более тщательной подготовке к поездке. Среди наиболее распространенных трудностей респонденты назвали невыгодный курс обмена валюты (23%), необходимость искать обменные пункты (19%) и отказ в приеме карты к оплате (15%).

