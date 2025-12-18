Испания рекомендовала авиакомпаниям не летать над Венесуэлой из-за рисков

ТАСС: авиавласти Испании рекомендовали авиакомпаниям не летать над Венесуэлой

Авиационные власти Испании рекомендовали авиакомпаниям не совершать полетов в воздушном пространстве Венесуэлы на фоне возможных рисков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Рекомендация действует до 31 декабря.

По словам источника агентства, исключениями могут стать только ЧС на борту, при которых для обеспечения безопасности полета вхождение в воздушное пространство Венесуэлы станет необходимым.

В конце ноября авиационные власти Испании и Португалии уже распространяли подобную рекомендацию, которая действовала несколько дней.

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы в своем ночном обращении к нации.

По его словам, членов конгресса США вчера проинформировали о грядущей войне.

После этого стало известно, что четыре американских военных самолета находятся в небе у берегов Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что США готовят точечные атаки на объекты в Венесуэле.