Новые четверные: ученица Тутберидзе на этапе Гран-при. LIVE

Сразу же начала с каскада 3 лутц — 3 тулуп, но упала на приземлении на втором прыжке, потеряв 2,95. Зато тройной риттбергер был, например, с небольшим плюсом, как и двойной аксель. В переходах и связках еще есть куда добавлять, но результат Кибус, должна превзойти. Хотя и расстроена сама.