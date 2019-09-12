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Новые четверные: ученица Тутберидзе на этапе Гран-при. LIVE

ЮГП в Челябинске. Короткая программа девушек. ОНЛАЙН

В Челябинске проходит этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек.
Трансляция
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09:05

Оливия Гран из Канады выступает во второй разминке первой.

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08:59

Вот положение после первой разминки. Плотно наверху.

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08:57

За свой прокат Левушкина зарабатывает 53,94 — она вторая. Вклинилась между лидерами!

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08:56

Очень солидный, кстати, прокат. С прыжками тоже было неплохо. На уровне Кибус и То.

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08:53

Болгарка Мария Левушкина завершает выступление девушек из первой разминки.

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08:52

А вот и нет! 53,04 — эстонка остается лидером с небольшим перевесом!

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08:49

Сразу же начала с каскада 3 лутц — 3 тулуп, но упала на приземлении на втором прыжке, потеряв 2,95. Зато тройной риттбергер был, например, с небольшим плюсом, как и двойной аксель. В переходах и связках еще есть куда добавлять, но результат Кибус, должна превзойти. Хотя и расстроена сама.

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08:46

Жихун То из Южной Кореи на льду.

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08:45

За свой прокат Сидорова получает 39,42 и в упорной борьбе выходит на второе место, опережая Комову меньше чем на полбалла.

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08:43

Сидорова дебютирует в ЮГП в этом году, и пока ее прокат еще сыроват, но для начала неплохо. И без серьезных срывов.

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08:40

Валерия Сидорова, выступающая за Армению, на льду.

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08:39

38,93 — Комова не падала, но Кибус уступает очень много.

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08:38

И тоже не все получилась, хотя выполнила и двойной аксель, и каскад 3-2 из сальхова и тулупа. Но вот дорожки — одна четвертого уровня и тут же первого... Ну и не из всех прыжков вышла чисто.

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08:35

Выступает представляющая Великобританию Елена Комова.

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08:34

Но даже с падением получает оценки совсем другого уровня — 54,01. Новый лидер.

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08:31

Не все получилось у 16-летней эстонки, которая проводит свой второй сезон в юниорской серии. Сама понимает, что могла чище выполнить программу.

08:28

На льду Эва Лотта Кибус из Эстонии.

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08:27

В 32,24 оценивают судьи этот прокат. Сравнивать пока не с кем, поэтому девушка из Казахстана становится лидером.

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08:26

Недовольна сама фигуристка. Уже первый двойной аксель получился не слишком хорошим, а затем вообще случилось падение с тройного флипа. Ну и в итоге у проката не было должного настроения.

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08:23

Ажар Жумаханова из Казастана выступает первой.

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08:22

Девушки из первой разминки вовсю готовятся к началу выступления.

08:20

Давайте пробежимся по составу участниц. Сегодня выступят 30 спортсменок, разбитых на шесть групп. После каждых жвух будет заливка льда. Первая разминка: Ажар Жумаханова (Казахстан) Эва Лотта Кибус (Эстония) Елена Комова (Великобритания) Валерия Сидорова (Армения) Жихун То (Южная Корея) Мария Левушкина (Болгария)

Вторая разминка: Оливия Гран (Канада) Милана Ромашова (Белоруссия) Камила Валиева (Россия) Кейт Ванг (США) Джиневра Негрелло (Италия) Линнеа Цедер (Финляндия)

08:15

Говорят, что для заполняемости трибун сегодня организаторы раздали много билетов школьникам. Те вроде как с удовольствием пришли, получив возможность не идти на занятия, но вот особого интереса именно к фигурному катанию пока не проявляют. Может, с началом соревнований ситуация изменится.

08:10

Прокаты начнутся в 09.00 по московскому времени.

08:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек на четвертом этапе юниорского Гран-при в Челябинске.