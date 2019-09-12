Новые четверные: ученица Тутберидзе на этапе Гран-при. LIVE

Оливия Гран из Канады выступает во второй разминке первой.
Вот положение после первой разминки. Плотно наверху.
За свой прокат Левушкина зарабатывает 53,94 — она вторая. Вклинилась между лидерами!
Очень солидный, кстати, прокат. С прыжками тоже было неплохо. На уровне Кибус и То.
Болгарка Мария Левушкина завершает выступление девушек из первой разминки.
А вот и нет! 53,04 — эстонка остается лидером с небольшим перевесом!
Сразу же начала с каскада 3 лутц — 3 тулуп, но упала на приземлении на втором прыжке, потеряв 2,95. Зато тройной риттбергер был, например, с небольшим плюсом, как и двойной аксель. В переходах и связках еще есть куда добавлять, но результат Кибус, должна превзойти. Хотя и расстроена сама.
Жихун То из Южной Кореи на льду.
За свой прокат Сидорова получает 39,42 и в упорной борьбе выходит на второе место, опережая Комову меньше чем на полбалла.
Сидорова дебютирует в ЮГП в этом году, и пока ее прокат еще сыроват, но для начала неплохо. И без серьезных срывов.
Валерия Сидорова, выступающая за Армению, на льду.
38,93 — Комова не падала, но Кибус уступает очень много.
И тоже не все получилась, хотя выполнила и двойной аксель, и каскад 3-2 из сальхова и тулупа. Но вот дорожки — одна четвертого уровня и тут же первого... Ну и не из всех прыжков вышла чисто.
Выступает представляющая Великобританию Елена Комова.
Но даже с падением получает оценки совсем другого уровня — 54,01. Новый лидер.
Не все получилось у 16-летней эстонки, которая проводит свой второй сезон в юниорской серии. Сама понимает, что могла чище выполнить программу.
На льду Эва Лотта Кибус из Эстонии.
В 32,24 оценивают судьи этот прокат. Сравнивать пока не с кем, поэтому девушка из Казахстана становится лидером.
Недовольна сама фигуристка. Уже первый двойной аксель получился не слишком хорошим, а затем вообще случилось падение с тройного флипа. Ну и в итоге у проката не было должного настроения.
Ажар Жумаханова из Казастана выступает первой.
Девушки из первой разминки вовсю готовятся к началу выступления.
Давайте пробежимся по составу участниц. Сегодня выступят 30 спортсменок, разбитых на шесть групп. После каждых жвух будет заливка льда. Первая разминка: Ажар Жумаханова (Казахстан) Эва Лотта Кибус (Эстония) Елена Комова (Великобритания) Валерия Сидорова (Армения) Жихун То (Южная Корея) Мария Левушкина (Болгария)
Вторая разминка: Оливия Гран (Канада) Милана Ромашова (Белоруссия) Камила Валиева (Россия) Кейт Ванг (США) Джиневра Негрелло (Италия) Линнеа Цедер (Финляндия)
Говорят, что для заполняемости трибун сегодня организаторы раздали много билетов школьникам. Те вроде как с удовольствием пришли, получив возможность не идти на занятия, но вот особого интереса именно к фигурному катанию пока не проявляют. Может, с началом соревнований ситуация изменится.
Прокаты начнутся в 09.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек на четвертом этапе юниорского Гран-при в Челябинске.