Море и пляж в Иране окрасились в красный цвет

Пляж на иранском острове Ормуз окрасился в красный цвет

Пляж на иранском острове Ормуз и море вблизи него окрасились в насыщенный красный цвет. Об этом сообщает телеканал France24.

Такое необычное природное явление объясняется высоким содержанием оксида железа в почве. Местные жители называют его «кровавым дождем».

17 декабря сообщалось, что Мраморное море в Турции неожиданно отступило на 20 метров от берега.

3 сентября стало известно, что в Рязани вода в ручье Быстрец в микрорайоне Кальное окрасилась в синий цвет. Там обнаружено превышение нитритов азота и нефтепродуктов.

22 января сообщалось, что пляжи на популярных курортах в Испании стали коричневыми из-за огромного количества водорослей Rugulopterix okamurae.

Ранее ученые раскрыли секрет ярко-розовых берегов Красного моря.