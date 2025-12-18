Очевидцы заявили о «протяжных и глухих» взрывах в Ростове-на-Дону

Над Ростовом-на-Дону произошла серия взрывов, в небе были видны яркие вспышки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что в небе центральной и северной части Ростова-на-Дону раздалось как минимум пять «протяжных и глухих» взрывов. А в его городе-спутнике Батайске возник пожар.

По предварительным данным, средства ПВО (противовоздушной обороны) региона работают по воздушным целям.

В ночь на среду, 17 декабря, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников противника в Ростовской области, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. При этом было повреждено имущество частного предприятия в станице Николаевской Константиновского района. БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. При этом никто не пострадал.

Ранее Украина попыталась устроить диверсию в Новороссийске.