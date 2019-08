Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок

Российские фигуристки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, которые входят в элиту мирового женского одиночного катания, представили свои новые образы на соревновательный сезон-2019/20.

Рассмотрим основные компоненты их программ.

Чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр Алина Загитова в произвольной программе нового сезона выступит в образе Клеопатры.

Исполнять свою программу спортсменка будет в том числе под музыку Питера Гэбриэла из драмы Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Об этом хореограф россиянки Даниил Глейхенгауз написал на своей странице в инстаграме.

«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам — Ramses», — говорилось в сообщении.

Короткая же программа Алины поставлена под песню израильской певицы Ясмин Леви Me Voy («Я ухожу» в переводе с испанского). Ее Загитова показала на шоу The Ice в японской Осаке.

На льду спортсменка появилась в черном кружевном платье. Она без ошибок выполнила прыжковые элементы, однако не показала ни одного каскада.

Тем не менее нет сомнений, что в условиях соревнований фигуристка будет демонстрировать свой фирменный тройной лутц + тройной риттбергер.

Один из членов тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Виктор Кудрявцев поделился мнением о трудностях, которые сумела преодолеть Загитова в прошлом сезоне.

«Проблемы последнего сезона, на мой взгляд, были связаны именно с психологическим напряжением, обстановкой вокруг. Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет! Нервы не выдержали. При этом возрастной переход может стать для нее успешным. Разные фигуристы по-разному его проходят. Но на чемпионате мира она выдержала. Хотя было мнение, что посылать ее не надо», — отметил Кудрявцев.

Загитовой этой осенью предстоит выступить на двух этапах Гран-при — во Франции (с 1 по 3 ноября) и Японии (22-24 ноября).

Программу представила и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая сейчас находится на тренировочном сборе группы Алексея Мишина в эстонском Тарту.

Программу российской фигуристке поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. В качестве музыкального сопровождения Туктамышева выбрала композицию группы The Hot Sardines — Caravan. Ранее Елизавета показала короткую программу, тоже поставленную Бурн, — под песню Drumming Song британского коллектива Florence and the Machine.

«Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счету на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции, как сейчас, еще никогда не было. Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени»,

— именно так подписала Туктамышева в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором были представлены все спортсменки сборной России на сезон-2019/20.

Елизавета выступит на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США) с 18 по 20 октября.

Короткую программу для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой под песню группы Muse — Exogenesis: Symphony, Part 3 — поставил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. Произвольную программу 19-летняя россиянка будет катать под музыку из фильма «Мемуары Гейши». Характерно, что хореографом программы выступит Ше-Линн Бурн.

Медведева начнет новый соревновательный сезон с Гран-при Канады, который пройдет в Келоуне с 25 по 27 октября, а также выступит в Москве с 15 по 17 ноября.

Также поделилась подробностями о ходе своей подготовки чемпионка Европы Софья Самодурова. Так, короткая программа фигуристки поставлена под композицию Bamboleo легендарных Gipsy Kings, а произвольная — под Roxanne из мюзикла «Мулен Руж».

«После отпуска мы восстанавливались, приходили в форму, ставили программы и работали над ними. Короткую программу под Bamboleo группы Gypsy Kings мы хотели поставить давно, хореограф Татьяна Прокофьева предлагала сделать это еще два года назад, но тогда я не рискнула попробовать», — цитирует Самодурову Golden Skate.

Также Самодурова подчеркнула, что намерена выучить аксель в три с половиной оборота, который является одним из сложнейших элементов в женском одиночном катании.

Из известных фигуристок на взрослом уровне им владеют Туктамышева и японка Рика Кихира.

17-летняя Самодурова покажет новые программы на этапе Гран-при Китая, который пройдет с 8 по 10 ноября.

Интересно будет понаблюдать за образом еще одной юной российской звездочки Александры Трусовой. 15-летняя спортсменка предстанет перед публикой в образе Дейнерис Бурерожденной из «Игры Престолов». Александра покажет свои выступления на этапах Гран-при в Канаде (25-27 октября) и России (15-17 ноября).

12 июля Федерация фигурного катания на коньках России на своем официальном сайте анонсировала контрольные прокаты спортсменов, в которых примут участие все члены национальной сборной — в том числе Загитова, Медведева, Туктамышева, Самодурова и Трусова.

Мероприятие пройдет 7 и 8 сентября в Москве в «Лужниках». В первый день будут представлены короткие программы, во второй — произвольные.