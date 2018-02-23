Швед отомстил Афинам

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БК «Химки» уверенно обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги‍

Эпизод матча Евролиги «Химки» — «Панатинаикос» Официальный сайт «Химок»
Эпизод матча Евролиги «Химки» — «Панатинаикос»
Подмосковные «Химки» на своем паркете уверенно обыграли греческий «Панатинаикос» в матче очередного тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о встрече, по итогам которой российский клуб почти гарантировал себе участие в плей-офф престижного турнира Старого Света.

Два из трех наиболее крупных поражений этого розыгрыша Евролиги «Химки» потерпели в Греции — с вопиющим негостеприимством встретили в родных пенатах желто-синих флагманы местного баскетбола «Олимпиакос» и «Панатинаикос», разгромившие россиян осенью с общим счетом 185:140.

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В ответ на это подопечные Георгиоса Барцокаса, видимо, памятуя об идеальных температурных кондициях для мести, дождались наступления морозной зимы и принялись за осуществление вендетты в отношении греков.

Первыми получили за былые «грехи» красно-белые — «Оли» прибывал в Мытищи в статусе одного из лидеров главного клубного турнира Старого Света (выше тогда был лишь ЦСКА) и уж, наверное, не мог предположить, что не просто уступит менее близкому к вершине таблицы сопернику, но еще и позволит тому попросту деклассировать себя.

Однако на деле именно так все и вышло. Лишь 54 набранных за вечер очка при аж 82-х пропущенных едва ли добавили позитива представителям «легенд», а вместе с тем стали неким сигналом для их заклятых соседей — мол, и тем в Подмосковье не сдобровать.

Ситуация в «Химкам» в преддверии поединка с «Пао» казалась близкой к идеальной: коллектив начал понемногу улучшать свои дела во внутреннем первенстве, тогда как в Евролиге и вовсе уже почти гарантировал себе участие в плей-офф. Плюс наконец-то восстановился от травмы звездный новичок минувшего межсезонья Томас Робинсон, пропустивший последние пару месяцев из-за проблем с рукой.

Его возвращение в строй наряду с фантастической формой еще одного недавнего «рекрута» Тайлера Ханикатта явно не сулило грекам ничего хорошего.

Впрочем,

на старте ответного матча противников в Мытищах тащили хозяев не Томас с Тайлером, находившиеся на скамейке, а дуэт Алексей Швед / Энтони Гилл, где первый щедро делился с партнером классными передачами, а тот исправно их реализовывал.

В итоге уже на третьей минуте встречи в активе форварда значились семь баллов, тогда как у всех греков вместе взятых — лишь четыре.

Те, к слову, в начале поединка удивляли «топорностью» созидания — коллектив Хавьера Паскуаля даже не пытался производить хотя бы видимость разнообразия в атаке, сделав 100-процентную ставку на попытки из трехсекундной зоны.

Особого успеха это им ожидаемо не принесло: уже на пятой минуте желто-синие вели со счетом 14:6, а сам Паскуаль раздумывал над тем, что сказать своим подопечным в ходе объявленного тайм-аута.

Причем нельзя сказать, что приятный задел вице-чемпионы Единой лиги совершили лишь за счет удачного процента попаданий, что в этом сезоне с ними уже несколько раз случалось —

на этот раз Швед и компания просто грамотно разыгрывали почти каждое из владений, стараясь завершать атаки не шальными попытками, но открытыми бросками, чего и близко не было у представителей Греции.

При этом на время выровнять игру гости впоследствии все-таки сумели: чуть-чуть освоившись в Подмосковье, они выдали ударную концовку десятиминутки, которая в итоге завершилась для них со вполне сносными шестью пунктами отставания.

Благодарить за это бело-зеленые были просто обязаны подборы: на первом отрезке матча «Химкам» удалось взять лишь пять отскоков на своем щите, тогда как ровно столько же собрали там и греки.

Справедливости ради, данная проблема была решена Барцокасом более-менее оперативно. Уже во второй четверти с появлением на паркете Марко Тодоровича, Робинсона и Ханикатта столь приятные для «Пао» показатели стали неумолимо падать, а вместе с тем не в их пользу стал изменяться и счет.

Правда, винить в этом греки могли лишь себя, а точнее — свою атаку, совсем переставшую справляться с оборонительными редутами химчан.

Шутка ли, но за отчетную четверть «Панатинаикос» сподобился лишь на один (!) точный бросок с игры, а в ходе первых трех с половиной минут оставался и вовсе без набранных очков.

В то же время до определенного момента и такое созидание позволяло гостям оставаться на плаву — видимо, сильно впечатлившись своей качественной защитой, химчане стали чересчур часто совершать неподготовленные броски, а их соперники хоть и забивали исключительно со статики, но делали это вполне регулярно.

Неким «дном» для решающего толчком желто-синих здесь стали совсем уж мизерные +3 за пять минут до большого перерыва — позволив афинянам подобраться столь близко, «Химки» тут же нокаутировали их рывком 16-4, который получился для греков, как оказалось впоследствии, фатальным.

Уходя на длительную паузу в раздевалку при -15 подопечные Паскуяля, вероятно, были еще полны решимости вновь вернуться в матч, однако для этого им предстояло что-то изменить и в самой игре — а вот с этим уже были значительные проблемы.

Третья четверть началась с небольшого презента команд запоздавшим к возобновлению встречи зрителям — счет здесь был открыт, страшно подумать, лишь на четвертой минуте.

Убедившись, что все болельщики уже на своих местах, химчане вскоре осуществили очередной мини-рывок — и уже на табло горят +20 в их пользу, столь минорные для интриги и приятные для местных фанатов.

Отдалившись от соперника совсем уж далеко, греки предприняли последнюю вразумительную попытку по спасению самих себя: улучшив оборону собственного кольца, «Пао» внезапно стал более успешным и в чужих владениях, из-за чего разница стала постепенно таять.

Наиболее неприятно подопечным Барцокаса стало уже под самый конец четверти — у команды было последнее полноценное владение, закрывавшее десятиминутку, однако хозяева им не только не воспользовались, но еще и сфолили при борьбе за отскок, отправив за четыре секунды до сирены на линию штрафных Константиноса Митоглу.

Форвард был обязан доводить дефицит до более-менее адекватных -12, но промахнулся оба раза.

Впрочем, и на этом было еще не все — отскок здесь достался Гиллу, Энтони за пару секунд домчался до центральной линии, после чего на удачу бросил… И попал!

Такого греки пережить уже не могли — сверхдальний трехочковый от Гилла не столько стал для них трагичным в плане очередных баллов в «копилке» оппонентов, сколько сломал психологически.

При таких вводных четвертая четверть была уже почти формальностью: «Химкам» в ее ходе нужно было лишь обойтись без чудовищного провала по всем статьям, спокойно доведя дело до победного.

Именно это они и сделали — последняя десятиминутка хоть и оказалась первой/единственной в матче, которую гости не проиграли (15:15), однако особой радости это им добавило едва ли.

А вот любителям статистики и, возможно, Шведу она запомнится: в ее течение Алексей первым среди всех преодолел планку в 500 набранных очков в этом розыгрыше Евролиги.

К слову, именно россиянин и стал самым результативным в матче — на его счету к финальной сирене скопились 20 баллов, а также четыре передачи и два подбора.

Что касается «Пао», то в его составе выделялся Крис Синглтон — 14 очков, три подбора и два перехвата.

Добавим, что на данный момент «Химки» идут четвертыми (пятыми в случае победы «Реала», еще не закончившего свой матч) в турнирной таблице Евролиги, опережая «Панатинаикос» на одну позицию, и лишь чудо может не позволить им попасть в плей-офф турнира.

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