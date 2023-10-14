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Без разрешения. Как в Европе прошли митинги в поддержку Палестины

Сторонники Палестины вышли на митинги в городах Старого Света

В ряде европейских городов прошли акции в поддержку Палестины.

Манифестанты маршем прошли по улицам, размахивая транспарантами и флагами Палестины, скандируя лозунги в поддержку ее независимости. «Свобода Палестине», «Хватит убивать Газу», «Остановите геноцид», «Палестина победит» — вот некоторые лозунги, которые можно было увидеть и услышать на митингах. Активисты зажигали дымовые шашки и взрывали петарды.

Среди участников было много представителей палестинских общин в Европе. Для обеспечения безопасности были привлечены значительные силы органов правопорядка.

В некоторых городах акции прошли без разрешения властей. Например, в Лондоне, Берлине и Будапеште. В Париже официально запретили проводить пропалестинские акции. Об этом сообщил Глава МВД Франции Жеральд Дарманен. А полиции Парижа для разгона несогласованной акции пришлось применять водометы и слезоточивый газ.

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