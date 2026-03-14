Очевидцы сообщили об атаке ВСУ на Краснодарский край

SHOT: местные жители сообщают о сильных взрывах в Краснодарском крае

Очевидцы сообщают об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю, информирует издание Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, сильные взрывы начались около 01:00 часов (совпадает с мск).

«Всего прозвучало уже более десятка громких хлопков в разных районах, ... . По словам очевидцев, виден пожар в одном из районов края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за 10 часов российские ПВО сбили 42 украинских БПЛА над двумя регионами РФ.

По данным ведомства, с 08:00 мск до 18:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 — над Белгородской областью и девять БПЛА — над Курской областью.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой.

