14 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 14 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
14 марта в мире отмечают Международный день числа Пи и День рек. О важности духовной культуры и нравственности напоминает сегодня День православной книги. По церковному календарю — Родительская суббота, день поминовения умерших родственников и близких. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 мартаКакие праздники отмечаются 14 марта в других странахРелигиозные праздники 14 мартаНародные праздники и приметы 14 мартаКакие исторические события произошли 14 мартаДни рождения и юбилеи 14 марта



Праздники в России и мире 14 мартаКакие праздники отмечаются 14 марта в других странахРелигиозные праздники 14 мартаНародные праздники и приметы 14 мартаКакие исторические события произошли 14 мартаДни рождения и юбилеи 14 марта


Праздники в России и мире 14 марта

* Международный день числа Пи

Необычный праздник появился в 1988 году благодаря физику Ларри Шоу из Сан-Франциско, который заметил, что в американском формате дат 14 марта (3.14) совпадает с первыми цифрами числа π — 3,14.

Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к ее диаметру. Его значение бесконечно (3,141592...), но обычно используют сокращенный вариант — 3,14. Считается, что это число знали еще в Древнем Вавилоне и, согласно легенде, использовали его в расчетах при строительстве Вавилонской башни.

Ученые и любители математики отмечают этот день с размахом: устраивают математические вечеринки и выпекают круглые пироги в английском языке «пай» (pie, пирог) и «пи» (pi) схожи по звучанию с изображением символа π в центре.

К этому празднику в 2019 году приурочили Международный день математики.

День числа π совпадает с днем рождения знаменитого ученого Альберта Эйнштейна, разработавшего ряд теорий, определивших развитие современной физики.

* Международный день рек

Международный день рек, первоначально называвшийся Днем борьбы против плотин, появился в 1997 году. Тогда на конференции в бразильском городе Куритиба делегаты из 20 стран поддержали идею учреждения праздника. Его девиз — «За реки, воду и жизнь!», а главная цель — привлечь внимание к проблемам водных артерий: строительству плотин, изменению русел и загрязнению, которые наносят серьезный ущерб экологии и заставляют людей покидать родные места. В экологический праздник проходят акции по очистке рек и просветительские мероприятия.

* День православной книги

14 марта 1564 года Иван Федоров выпустил первую датированную печатную книгу на Руси — «Апостол». Это событие легло в основу Дня православной книги, утвержденного Священным Синодом в 2009 году. Инициатором выступила Белгородская епархия, предложившая отмечать дату в память о начале книгопечатания. Задачи праздника шире церковных: через литературу — от Священного Писания до художественных произведений — обратиться к истории, нравственным основам и духовным традициям. В праздник проходят выставки, лекции, ярмарки и акции по сбору книг для библиотек и учреждений.

* День мимозы

Во многих странах 14 марта отмечают День мимозы — цветов, символизирующих весну и женственность. Он зародился в Италии в 1946 году как День женщин. В России праздник стал популярен в начале 2000-х годов, органично дополнив традицию дарить мимозы на 8 Марта.

Настоящая мимоза — это не желтые, а сиреневые цветы без пышных соцветий. То, что мы в обиходе называем мимозой, на самом деле акация серебристая (Acacia dealbata) — вид деревьев, широко распространенный на Черноморском побережье Кавказа.

Какие праздники отмечаются 14 марта в других странах

День картофельных чипсов — CШA. Праздник связан с удивительной историей, произошедшей в 1853 году. В одном из ресторанов повар Джордж Крам услышал от гостя, что слишком толсто нарезал картофель. Желая проучить его, он нарезал картофель тончайшими ломтиками и обжарил их до хруста. Неожиданно для самого Крама блюдо пришлось посетителю по вкусу и вскоре стало фирменным. Это положило начало триумфальному шествию чипсов по всему миру.

День лета — Албания. Торжество уходит корнями в культуру древних иллирийцев, а с 2004 года оно получило официальный статус в стране. По древним албанским поверьям, сегодня зима окончательно сдает свои позиции. В этот праздник албанцы участвуют в красочных шествиях и шумных народных гуляньях. На столах обязательно присутствуют традиционные сладости, а дети получают сегодня подарки.

Бeлый дeнь — Япoния, Кopeя, Тaйвaнь, Вьeтнaм. Праздник появился в 1978 году как «ответ» на День святого Валентина. Поскольку в Японии 14 февраля девушки дарят мужчинам шоколад, то ровно через месяц мужчины делают ответные подарки. Главные символы праздника — белый шоколад, зефир и другие сладости. Со временем традиция укоренилась в разных странах Азии.

Карнавал самбы — Бремен. Крупнейший в Германии фестиваль бразильской музыки и танца возник в 1986 году благодаря энтузиастам местной школы самбы, которые хотели устроить в городе яркий праздник с танцами и уличным весельем. Каждый год карнавал проходит под новым девизом и собирает тысячи участников и зрителей.

Религиозные праздники 14 марта

Родительская суббота

Сегодня православные христиане отмечают Родительскую субботу третьей седмицы Великого поста. В храмах проходят заупокойные богослужения. Верующие поминают усопших родственников. Во время Великого поста Родительская суббота также будет отмечаться 21 марта.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Евдoкии Илиoпoльcкoй

Преподобномученица Евдокия Илиопольская жила на рубеже I–II веков в городе Илиополе (ныне территория Ливана). Согласно преданию, в молодости она отличалась красотой, но была блудницей, заработав таким образом состояние. Однажды девушка услышала, как монах Герман читал вслух Священное Писание и предсказания о Страшном суде. Его слова поразили Евдокию, она приняла крещение, раздала богатства бедным и ушла в монастырь. Много лет Евдокия провела она в молитвах и аскезе, со временем став настоятельницей монастыря и прославившись добрыми делами. Ей было суждено пострадать за веру во времена гонений на христиан и принять мученическую смерть.

14 марта Православная церковь также чтит память:

• преподобного Мартирия Зеленецкого;
• мучеников Нестора и Тривимия;
• мученицы Антонины;
• мучеников Маркелла и Антония;
• преподобной Домнины Сирийской;
• священномучеников Василия Никитского, Петра Любимова и других.

Католическая церковь в этот день вспоминает:

• Матильду Рингельхаймскую.

Народные праздники и приметы 14 марта

* Oвceнь малый

Овсень малый известен как дpeвнecлaвянcкий Нoвый гoд. Это время прихода весны и обновления природы, когда наши предки начинали новый годовой цикл и готовились к полевым работам.

Праздник встречали массовыми гуляньями, песнями и хороводами. Главным блюдом была каша, которую хозяйки варили ночью, шепча заговоры на хороший урожай. Если каша получалась вкусной и не пригорала — это считалось добрым знаком. Сегодня Овсень малый иногда отмечают как экологический праздник, напоминающий о связи человека с природой.

* Евдокия Свистунья, или Авдотья Плющиха

Этот праздник в народном календаре имел несколько названий — Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха, Весновка. На Руси было принято закликать весну: женщины и дети забирались на крыши или пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко».

Свистуньей Евдокию прозвали из-за весенних свистящих ветров, по другой версии — потому, что животные пробуждаются и возвещают о весне свистом. Приставку «Плющиха» праздник получил за «плющение» сугробов — солнце пригревает, снежный покров истончается и тает. Кстати, согласно поверьям, талая вода, полученная в этот день, обладает особой целебной силой.

Крестьяне вовсю готовились к полевым работам. В этот день заканчивались сроки зимнего найма и начинался набор работников на весну.

* Приметы

Ветер сильный — к дождливому лету.

Ясная погода — к раннему потеплению.

Облака низкие — быть ненастью.

Если кошки скребут пол, жди похолодания.

Снег тает быстро — год будет урожайным.

Какие исторические события произошли 14 марта

* 1044 год — в Новгороде началось строительство кремля. Сейчас это памятник архитектуры федерального значения, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

* 1489 годВенеция официально выкупила Кипр у королевы Екатерины Корнаро последней представительницы монархии в истории Кипра, превратив остров в свою колонию и важный торговый центр.

* 1730 год — утвержден герб Санкт-Петербурга, на котором изображены два якоря, символизирующие морскую и речную торговлю.

* 1839 год — Британский ученый Джон Гершель впервые использовал термин «фотография», заложив основу для будущего искусства съемки.

* 1920 год — в Москве началось строительство Шуховской башни — одного из самых выдающихся инженерных сооружений своего времени.

* 1939 годГермания начала оккупацию Чехословакии.

* 1944 год — ликвидировано Краковское гетто — одно из крупнейших мест массового уничтожения евреев в Польше во время Второй мировой войны.

* 1954 год — завершилось строительство Кольцевой линии Московского метрополитена, которая соединила все районы столицы.

* 1956 год — американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.

* 1982 год — легендарная рок-группа Metallica дала первый концерт в Анахайме (Калифорния), начав путь к мировой славе.

* 1990 год — из Конституции СССР исключили статью 6 о руководящей роли КПСС, что стало еще одним шагом на пути к распаду Советского Союза.

* 2004 год — Владимир Путин избран президентом России на второй срок.

Дни рождения и юбилеи 14 марта

* В 1681 году родился Георг Филипп Телеман — немецкий композитор и дирижер, чьи произведения оказали влияние на развитие барочной музыки.

* В 1804 году родился Иоганн Штраус (отец) — австрийский композитор и дирижер, автор известных вальсов и полек.

* В 1854 году родился Пауль Эрлих — немецкий врач и биохимик, лауреат Нобелевской премии, внесший вклад в разработку химиотерапии и иммунологии.

* В 1879 году родился Альберт Эйнштейн — немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии и один из величайших ученых XX века.

* В 1911 году родился Акира Есидзава — популяризатор оригами, превративший его в форму искусства.

* В 1930 году родился Василий Песков — писатель, журналист, телеведущий, путешественник, лауреат Ленинской премии.

* В 1939 году родился Бертран Блие — французский кинорежиссер («Вальсирующие», «Приготовьте ваши носовые платки», «Наша история»), сценарист и писатель.

Кто отмечает день рождения

* 94 года исполняется Наине Ельциной — вдове первого президента России Бориса Ельцина.

* 93 года исполняется Майклу Кейну — британскому актеру, обладателю двух «Оскаров» и звезде культовых фильмов «Грязные, грязные деньги», «Темный рыцарь».

* 85 лет исполняется Ольге Яковлевой — актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР.

* 71 год исполняется Алексею Пажитнову — советскому и американскому программисту, создателю легендарной игры «Тетрис».

* 68 лет исполняется Альберу II — правящему князю Монако (с 2005 года).

* 47 лет исполняется Павлу Воле — российскому комику и телеведущему, одному из самых известных резидентов Comedy Club.

* 46 лет исполняется Нелли Уваровой — актрисе, исполнительнице главной роли в сериале «Не родись красивой».

* 38 лет исполняется Саше Грей — американской порноактрисе, одной из самых известных представительниц индустрии «фильмов для взрослых».

* 32 года исполняется Энселу Элгорту — американскому актеру и диджею.

* 18 лет исполняется Эбби Райдер Фортсон — американской актрисе, получившей известность благодаря ролям в фильмах «Человек-муравей» и «Благие знамения».

 
