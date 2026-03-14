Стало известно о взрывах в столице Катара

Серия взрывов произошла в Дохе (столица Катара) на фоне эскалации вокруг Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

В публикации не приводятся подробности описанных событий.

Накануне сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали на американской авиабазе Инджирлик в Турции, после якобы атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ночь на 13 марта Иран атаковал базу Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, американские военные базы в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракет из Ирана.