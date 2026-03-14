СМИ сообщили о пяти поврежденных самолетах-заправщиках США

WSJ: удар Ирана повредил пять американских самолетов-заправщиков
Cpl. Trever Statz/U.S. Marine Corps via AP

В результате атаки Ирана по саудовской авиационной базе имени принца Султана повреждены еще пять самолетов-заправщиков ВС США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, самолеты не были полностью уничтожены. В настоящее время проводится их ремонт.

Таким образом, общее количество поврежденных или уничтоженных самолетов-заправщиков достигло семи.

Накануне Центральное командование США (CENTCOM) сообщало, что американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость».

В происшествии участвовали два самолета. Один из них разбился на западе Ирака, второй смог благополучно сесть.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!