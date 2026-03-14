Трамп нанес удар по стратегии Зеленского

«Страна»: Трамп поставил крест на стратегии Зеленского по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп поставил крест на стратегии своего украинского коллеги Владимира Зеленского по Ближнему Востоку. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Авторы публикации напомнили, что помощь Соединенным Штатам с дронами на Ближнем Востоке была «частью стратегии Зеленского».

«Слова Трампа фактически ставят на ней (на стратегии. — «Газета.Ru») крест», — говорится в сообщении.

Накануне Зеленский говорил, что шесть стран Ближнего Востока, в том числе Иордания, запросили помощь украинских экспертов по БПЛА.

10 марта Зеленский сообщил об отправке специалистов по БПЛА в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Вместе с ними на Ближний Восток отправился Умеров.

9 марта Зеленский говорил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

Ранее Зеленский попросил страны Ближнего Востока поговорить с Путиным в обмен на помощь.