«Умысла не было»: семье грозит миллионный штраф за гендер-пати у памятника Жукову

В Калужской области семья провела гендер-пати рядом с памятником маршалу Жукову. В воздух распылили два баллона с синей краской, часть которой попала на постамент. Теперь будущим родителям грозит штраф до двух миллионов рублей. Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что семью вряд ли накажут, потому что у них не было умысла испортить монумент, но отметил, что пополнение — это не повод устраивать шоу.

В Калужской области возбудили уголовное дело об осквернении памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в деревне Стрелковка после того, как семья провела рядом с монументом гендер-пати. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на региональное управление Следственно комитета (СК) РФ.

«33-летний Андрей и его 29-летняя беременная жена Надежда с двумя детьми решили определить пол ребенка у мемориала полководцу. В воздух радостно распылили два баллона с синей краской, часть которой попала на постамент», — рассказал Mash.

Как сообщили в СК, дело возбудили по статье об осквернении мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

«Умысла, который необходим для привлечения к уголовной ответственности по данной статье Уголовного кодекса, не было. Они не осквернять туда пришли»,

— рассказал источник РИА Новости в силовых структурах региона.

Тем не менее он добавил, что расследование продолжается. Семье может грозить штраф до двух миллионов рублей.

Накажут?

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя возбуждение уголовного дела в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что семью вряд ли накажут.

«Уголовное дело возбуждают по факту, а не в отношении конкретных лиц. Факт инцидента был, теперь задача следствия выяснить его подоплеку. Совершенно необязательно, что последует наказание, полагаю, так и будет в данном случае. Осквернение памятников подразумевает действия «в целях причинения ущерба». По мне, так очевидно, что никакого умысла не было. Хотя вопросы в отношении участников «мероприятия» есть», — отметил депутат.

Миронов подчеркнул, что пополнение в семье — это счастье, однако также «вряд ли это повод устраивать шоу».

«Хотели прославиться — что ж, у них получилось. И получилось неудачно. От недомыслия до неприятностей очень короткий путь. Надеюсь, что уроки из данной истории будут извлечены и у этой семьи в дальнейшем все будет хорошо», — заключил парламентарий.

Кривляние и бездумное копирование

В конце февраля зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с ТАСС раскритиковал проведения гендер-пати в России.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — заявил депутат.

Он отметил, что в России, как правило, не любят сообщать подобные новости раньше времени, так как это плохая примета. В то же время детский психолог Виктория Рябова выражала другое мнение. По ее словам, такое торжество может быть полезно для еще не родившегося ребенка.

«Ребенок начинает воспринимать окружающий мир еще в утробе матери. Мне часто приходится работать с психологическими травмами, полученными в перинатальном периоде. А в случае с гендер-пати ребенок столкнется с положительными эмоциями и почувствует, что его ждут», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что праздник положительно скажется и на будущей матери, так как он подарит ей положительные эмоции и поддержку.