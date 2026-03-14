В Белом доме признали непонимание обстоятельств удара по школе в Иране

Вэнс: США не понимают полностью обстоятельств удара по начальной школе в Минабе

Администрация США не понимает полностью, почему был нанесен удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб. Об этомсообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Не думаю, что мы полностью понимаем, что там произошло <...> Мы должны завершить расследование», — сказал он в беседе с журналистами в штате Северная Каролина.

По словам Вэнса, прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо разобраться в произошедшем. Вице-президент заверил, что американский лидер Дональд Трамп желает, чтобы обстоятельства случившейся трагедии были полностью расследованы.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По последним данным в результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

Комментируя инцидент, Дональд Трамп заявил, что в обстреле школы для девочек в Минабе виноват Иран. Позднее выяснилось, что обломки ракеты, ударившей по школе, имеют маркировку, характерную для американских боеприпасов.

Ранее в МИД Ирана заявили, что удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk.