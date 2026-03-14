После атаки БПЛА на Афипском НПЗ начался пожар

На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения БПЛА
Николай Хижняк/РИА Новости

В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. Об этом сообщает оперштаб по Кубани в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло из-за падения обломков беспилотника.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Загорелись технические установки», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают оперативные службы.

14 марта в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту «Кавказ» на Кубани пострадали три человека. Также было повреждено техническое судно. На причале возник пожар, его быстро потушили.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников.

По их словам, прозвучало более десяти взрывов.

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.

 
