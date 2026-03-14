В Вашингтоне все аэропорты приостановили работу из-за сбоя оборудования. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

По данным управления, не работают аэропорты «Рейган», «Даллес» и «Балтимор».

В FAA добавили, что причиной приостановки работы воздушных гаваней стал химический запах.

«Причиной стал резкий химический запах в диспетчерском центре Potomac TRACON, который повлиял на самочувствие части авиадиспетчеров», — ответили в ведомстве на запрос РИА Новости.

3 марта пассажирский борт Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе после того, как в одном из его двигателей произошел пожар.

По данным представителей Федерального управления гражданской авиации (FAA) и United Airlines, рейс United Airlines вернулся в аэропорт 2 марта в 14:20 из-за проблемы с левым двигателем, и пассажиры эвакуировались из самолета по трапам и воздушным лестницам в терминал.

