В Самарской области ввели план «ковер»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что воздушное пространство региона временно закрыто.

«В Самарской области, в связи с угрозой подлета БПЛА, введен режим «КОВЕР», — поделился Федорищев

14 марта в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом в Росавиации не уточнили причину их введения.

Незадолго до этого в аэропорту Калуги (Грабцево) также ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

В ночь на 14 марта Росавиация сообщила о введении дополнительных временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Там уточнили, что в настоящее время авиагавань принимает и выпускает регулярные рейсы в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.