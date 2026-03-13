Не подходит тематике: памятник Солженицыну уберут с набережной Владивостока

Власти Владивостока заявили, что перенесут памятник писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной. Как рассказали в мэрии, такое решение было принято по просьбе руководства Тихоокеанского флота — скульптуру сочли «неподходящей тематике». Автор памятника Петр Чегодаев сообщил, что решение с ним не согласовали, однако он не может ему препятствовать, так как скульптура уже не является его собственностью. Монумент был установлен в 2015 году, с тех пор его пытались демонтировать уже дважды.

Памятник писателю Александру Солженицыну уберут с Корабельной набережной во Владивостоке по просьбе руководства Тихоокеанского флота. Об этом сообщило издание «Подъем».

«Членами Совета принято решение поддержать предложение руководства Тихоокеанским Флотом и ветеранов о переносе памятника А. Солженицыну с территории Корабельной набережной города Владивостока <...> Окончание выполнения работ по демонтажу и установке — до 2 июля 2026 года», — рассказали в администрации города.

Там добавили, что скульптуру сочли «неподходящей тематике». Теперь ее перенесут в сквер «Веры и Надежды» на улице Овчинникова. По данным издания Vladivostok1.ru, на это власти города потратят более 200 тыс. рублей.

В мэрии отметили, что общественных слушаний по переносу скульптуры не было, так как проведение такого опроса по поводу малых архитектурных форм и скульптур законом «не предусмотрено». При этом ранее местные жители называли место, куда собираются перенести памятник, «довольно неприметным».

Автор скульптуры Петр Чегодаев отметил, что мэрия Владивостока не согласовывала с ним перенос. Он заявил, что, учитывая концепцию самой работы, «результат будет другим».

«Место выбрала администрация того времени, и мне нужно было это как-то обыграть. Идея была, что писатель возвращается из-за моря. Поэтому, результат будет другим, конечно. Формально, я не думаю, что могу препятствовать. По договору, это собственность не моя уже», — пояснил Чегодаев.

Солженицына будет меньше

Литературный критик Галина Юзефович, комментируя ситуацию в разговоре с «Осторожно Media», отметила, что перенос скульптуры связан не только с конкретным памятником, но и в целом с изменением отношения к фигуре писателя. По ее словам, Александр Солженицын был символом предыдущего этапа российской государственной идеи и сегодня хуже вписывается в текущий идеологический контекст.

«Он не слишком хорошо сочетается, причем во всех своих ипостасях — и как разоблачитель преступлений сталинского режима, и как «неправильный» нобелевский лауреат, получивший премию в пику официальной советской литературе, и как политэмигрант, и как представитель взглядов, близких к русскому национализму», — подчеркнула критик.

Она пояснила, что фигура Солженицына постепенно будет отходить на второй план в официальной культуре. Со временем в публичном пространстве писателя станет меньше, но резких запретов или массового сноса памятников ожидать не стоит.

«Думаю, что будет примерно как в случае с «мягкой сталинизацией» последних лет: где-то памятники Сталину с помпой устанавливают, а где-то со скандалом сносят по решению суда, и иногда это одни и те же памятники. Общий вектор будет нисходящий», — сказала Юзефович.

Что известно о памятнике?

Памятник Александу Солженицыну был установлен на Корабельной набережной во Владивостоке в 2015 году. Скульптор изобразил нобелевского лауреата сходящим с судового трапа.

Через месяц после установки монумента активист Максим Шинкаренко повесил на Солженицына табличку «Иуда».

«Год назад мы с товарищами обратились с просьбой выделить место под установку памятника Сталину в связи с 70-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Администрация нам ответила, что для установки данного памятника в городе нет места. При этом место для памятника Солженицыну все же нашлось», — заявил активист, объясняя причины своего поступка.

После акции полиция начала проверку в отношении Шинкаренко, впоследствии его обвинили в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Сам активист заявил, что не совершал никакого правонарушения. В итоге суд прекратил дело в отношении него за отсутствием состава преступления.

В 2021-м, став депутатом городской думы, Шинкаренко добивался сноса скульптуры, однако власти Владивостока ему отказали. В 2023 году житель Амурской области Андрей Гук также подал иск о демонтаже памятника, заявив, что он посвящен «спорной фигуре» и не должен соседствовать с памятниками военным подвигам приморцев. Однако суд оставил иск без удовлетворения.