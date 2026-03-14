Названы самые вредные бутерброды

Врач Кашух: бутерброды с колбасой и сыром каждый день ведут к ожирению

14 марта — День бутерброда. Бутерброды прочно обосновались в повседневном рационе как символ быстрого перекуса. Вокруг них сложилось множество предубеждений. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru» развеяла популярные мифы о бутербродах.

С точки зрения доказательной медицины важно понимать: ни один отдельно взятый бутерброд, состоящий из съедобных продуктов, не способен нанести вред здоровью сам по себе. Организм человека обладает мощными механизмами адаптации и прекрасно справляется с разнообразной пищей.

«Проблемы могут возникнуть не от конкретного бутерброда, а от структуры питания в целом. Если рацион человека в целом сбалансирован, бутерброд с любыми ингредиентами останется лишь эпизодом, не влияющим на здоровье. Организм легко усвоит и белый хлеб, и колбасу, и сливочное масло, если в другое время получает достаточно клетчатки, витаминов и качественного белка», — заявила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Проблемы со здоровьем могут возникнуть, когда основой питания становятся бутерброды с начинкой из несбалансированных продуктов. Популярные начинки (колбаса, сыр, паштеты, различные сладкие соусы и джемы) содержат скрытые калории, значительное количество насыщенных жиров и быстрых углеводов, которые повышают уровень сахара в крови. Частое употребление таких бутербродов ведет к тому, что человек перестает контролировать фактическое потребление калорий и начинает набирать вес.

«Еще одна проблема такого питания — дефицит клетчатки. Цельнозерновой хлеб встречается в популярных бутербродах реже белого, а овощная составляющая часто отсутствует или минимальна. Недостаток пищевых волокон способен приводить к запорам, нарушению состава микрофлоры (дисбиозу) и другим функциональным нарушениям пищеварения. При длительном сохранении такого рациона повышается риск развития хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: изжоги, гастрита, синдрома раздраженного кишечника. Со временем регулярное неконтролируемое употребление бутербродов с высоким содержанием насыщенных жиров и быстрых углеводов увеличивает риски развития ожирения, сахарного диабета второго типа и атеросклеротических изменений сосудов», — поделилась врач.

Основываясь на принципах сбалансированного питания, полезным можно считать бутерброд, который вносит вклад в общую норму клетчатки, белков и сложных углеводов, а не создает дефицит одних веществ за счет избытка других. Удачным примером станет бутерброд на цельнозерновом хлебе с отварной куриной грудкой, листовым салатом и ломтиком свежего огурца. Такое сочетание обеспечивает организм медленными углеводами, легкоусвояемым белком и клетчаткой, не вызывая резких скачков сахара в крови.

«Другой вариант — ржаной хлеб с творожным сыром, слабосоленой красной рыбой и тонкими кольцами красного лука. Здесь жирные кислоты омега-3 из рыбы дополняются кальцием из сыра, а цельнозерновая мука дает более низкий гликемический отклик по сравнению с рафинированной. Такой бутерброд вполне может заменить один из приемов пищи, не создавая ощущения тяжести», — сказала эксперт.

Для вегетарианского варианта подойдет цельнозерновой тост с хумусом, запеченным болгарским перцем и руколой. Нут в составе хумуса содержит растительный белок и клетчатку, перец — витамин С, а руккола добавляет объем и свежесть.

