Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

Жители и гости Подмосковья могут столкнуться с временными сложностями с мобильной связью и подключением к интернету. Об этом заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«На территории Московской области возможны временные сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации», — сказал он.

По словам Коркина, для доступа к интернету в таких условиях рекомендуется использовать Wi-Fi, а в целях совершения звонков и отправки сообщений — VoWiFi.

Кроме того, депутат отметил, что в Подмосковье доступ к социально значимым ресурсам региона будет обеспечен. В частности, ограничения не коснутся работы «Мобильного приложения РПГУ», «Портала Здравоохранения Московской области», «Сервиса единой аутентификации и авторизации», системы мониторинга «ЖКХ-Контур», а также ряда цифровых сервисов «Системы 112».

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России несколько дней подряд наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо.

Ранее в Госдуме напомнили «простое советское» правило навигации на фоне отключений интернета.