«Обезображен и напуган». В Пентагоне рассказали о состоянии нового лидера Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был обезображен в результате американских и израильских ударов. Президент США Дональд Трамп полагает, что глава Исламской Республики «в какой-то мере жив». При этом информация в СМИ о степени тяжести полученных Хаменеи ранений разнится. Сам же верховный лидер Ирана свое первое обращение к нации даже не зачитал самостоятельно.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить серьезные увечья в результате американского удара. Такое заявление на брифинге сделал министр войны США Пит Хегсет.

«Мы знаем, что новый так называемый не очень верховный лидер ранен и, вероятно, обезображен»,

— сказал глава Пентагона.

Кроме того, по его словам, руководитель Исламской Республики «напуган» и «находится в бегах». Хегсет задался вопросом, почему первое обращение Хаменеи к нации было зачитано диктором по телевидению, а с верховным лидером не было ни видео, ни аудиозаписи.

«Думаю, вы знаете почему», — добавил министр.

13 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Хаменеи пострадал при ударе.

«Думаю, он ранен, но, вероятно, все еще жив в какой-то форме », — сказал глава Белого дома.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Хаменеи не может выступить публично, но причины подобного он не назвал.

«Мы устранили старого тирана. А новый тиран, новая марионетка Корпуса стражей исламской революции, не может показаться на публике», — сказал политик.

Нетаньяху добавил, что если бы он работал страховым агентом, то отказался бы оформить Хаменеи страхование жизни.

Травмы и растерянность

Источник британского таблоида The Sun утверждает, что в первый день нападения США и Израиля на Иран Хаменеи был сильно ранен — «лишился одной или обеих ног», «получил повреждения желудка или печени» и «вероятно, впал в кому» . Как пишет газета, новый верховный лидер страны находится в отделении интенсивной терапии в тегеранской больнице Сина.

По данным телеканала CNN, слухи о получении Моджтабом Хаменеи тяжелых травм преувеличены:

«Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля».

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в разговоре с итальянской газетой Corriere della Sera подтвердил, что новый верховный лидер страны ранен. Однако, по его словам, Хаменеи чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

Как выяснил телеканал «Би-би-си», некоторые жители Ирана сомневаются, что Хаменеи, ни разу не показывавшийся на публике после своего избрания, действительно управляет страной. По одной из версий, сейчас власть оказалась в руках Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Я даже не думаю, что это было его послание»,

— сказала телеканалу жительница Тегерана.

Другие опрошенные вещателем иранцы выражают недоумение тем фактом, что Хаменеи «не записал даже аудиосообщение», чем «внес больше сомнений, чем ясности, касательно состояния его здоровья».

Громкое обращение

Моджтаба Хаменеи был избран Советом экспертов Ирана новым верховным лидером республики 8 марта. Несмотря на назначение, он с тех пор ни разу не показался на публике. Четыре дня спустя он выпустил первое обращение к нации, которое было зачитано ведущим в эфире государственного телевидения страны.

В опубликованном тексте глава страны подтвердил, что при ударе США и Израиля потерял не только своего отца, предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но также и жену, сестру и ее маленького ребенка.

«Мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников. Любой представитель нашей нации, убитый врагом, будет отдельным поводом для мести»,

— пообещал Моджтаба Хаменеи.

Он добавил, что Тегеран потребует от США и Израиля выплатить компенсации, а в случае отказа «заберет их имущество» либо «нанесет аналогичный ущерб».

Предупредил Хаменеи и о том, что Иран продолжит обстреливать американские базы на Ближнем Востоке, а также будет использовать закрытие Ормузского пролива в качестве рычага давления. Помимо этого, он пригрозил «открыть новые фронты», в которых США и Израиль «имеют мало опыта и будут крайне уязвимы».