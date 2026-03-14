Трамп заявил о мощном ударе американских войск по острову Харк

Трамп: военнослужащие США поразили все военные объекты на иранском острове Харк
Вооруженные силы (ВС) США мощным ударом поразили все военные объекты на иранском острове Харк. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Только что по моему указанию Центральное командование ВС США нанесло один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на острове Харк, который является для Ирана главным достоянием», — написал он.

По словам политика, он решил оставить невредимой нефтяную инфраструктуру на острове, однако в случае принятия Ираном решений, препятствующих свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, это решение будет пересмотрено.

12 марта председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что исламская республика перестанет сдерживаться при атаке на иранские острова. Он добавил, что в этом случае Тегеран заполнит «Персидский залив кровью захватчиков», которая «будет на совести» президента США.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько нужно.

 
Рекордная волна новых ГОСТов: зачем изменят 2000 стандартов и как это повлияет на продукты
