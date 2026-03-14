Названа главная ошибка постящихся, ведущая к переплатам

Доцент Горкуша: тофу и веганские сыры могут бить по кошельку в пост

Постное питание может обходиться дороже обычного, однако многое зависит от структуры рациона, потребительских привычек и модели закупок. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры управления бизнесом и сервисными технологиями Университета РОСБИОТЕХ Оксана Горкуша.

«Базовые продукты постного стола — крупы, бобовые, овощи, фрукты и макаронные изделия — как правило, стоят дешевле мяса, рыбы и молочной продукции. При ориентации на простые блюда из доступных ингредиентов, такие как супы из чечевицы, овощные рагу, каши и салаты, общий чек на продукты может оказаться ниже привычного», — объяснила она.

При этом, по словам эксперта, ощущение удорожания чаще возникает тогда, когда потребитель стремится компенсировать отсутствие животных белков дорогостоящими растительными аналогами — специализированными сырами на растительной основе, премиальными продуктами из тофу или готовыми веганскими блюдами промышленного производства.

«В этом случае рост расходов связан не столько с постом как практикой, сколько с выбором индустриальных заменителей и ориентацией на готовые решения», — сказала доцент.

Существенную роль играет и финансовое планирование. Закупка сезонных овощей и фруктов позволяет снизить расходы, приобретение круп и бобовых впрок уменьшает стоимость одной порции, а приготовление пищи дома вместо покупки готовых блюд заметно сокращает общий бюджет на питание.

«С точки зрения долгосрочной экономической эффективности постное питание при рациональном подходе способно не только удерживать расходы на приемлемом уровне, но и способствовать улучшению пищевых привычек. Пост не является априори более дорогим форматом питания: увеличение затрат происходит лишь тогда, когда он трансформируется в потребление модных и дорогих заменителей, тогда как сбалансированный рацион из доступных растительных продуктов может быть вполне бюджетным», — резюмировала специалист.

