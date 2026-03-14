Россиянам напомнили о наказании за посты с инструкциями к VPN

Многие пользователи считают, что ответственность в соцсетях грозит только за очевидные преступления — прямые угрозы жизни и здоровью человека или терроризм. Однако основания для административного протокола и даже возбуждения уголовного дела часто могут быть и не столь явными, рассказал «Газете.Ru» д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Отдельный риск связан с распространением информации о программно-аппаратных средствах для обхода официальных запретов. Например, публикация инструкции по установке VPN-сервиса для доступа к заблокированным ресурсам или ссылки на зеркало запрещенной организации. Такие действия могут повлечь штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность», — напомнил юрист.

Стоит быть внимательными, делая репост или комментируя пост, содержащий нецензурные выражения или иные обидные слова, употребляемые с целью унижения, оскорбления, выражения циничного отношения в адрес государства, его символов или органов власти.

«Публикация в соцсетях, даже в профиле с малым числом друзей, высказываний, содержащих информацию в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции или органам государственной власти, а также карикатур с таким содержанием влечет ответственность по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). За первое нарушение грозит штраф от 30 000 до 100 000 рублей, за повторное — от 100 000 до 200 000 рублей или арест до 15 суток, при совершении правонарушения более двух раз — от 200 000 до 300 000 рублей или арест до 15 суток. При этом публичное оскорбление представителя власти при исполнении обязанностей является поводом для возбуждения уголовного дела», — предупредил Виноградов.

Раскрытие идентифицирующей информации о человеке в сети тоже может привести к ответственности. Так называемый доксинг — публикация в открытом доступе или в сообществе персональных данных (адреса, телефона, фотографий документов) другого лица без его согласия с целью травли или «вычисления» в зависимости от обстоятельств может квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение правил переписки (ст. 138 УК РФ), нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных (ст. 13.1 КоАП РФ) или правил защиты информации (ст. 13.2 КоАП РФ).

«Важно понимать, что незнание закона не освобождает от ответственности. А в общении в соцсетях лучше придерживаться принципов вежливого и безопасного общения, уважать личное пространство и авторские права, выражать свое мнение спокойно и аргументировано», — резюмировал профессор.

