Стало известно, что россияне читали зимой 2026 года

«Буквоед»: этой зимой россияне читали классику, Достоевский и Бронте — в топе

Книжная сеть «Буквоед» проанализировала читательские предпочтения в зимний период (с декабря по февраль). Японская притча Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» удержала лидерство, однако главным трендом начала года стало возвращение читателей к классической литературе.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали представители сети, если посмотреть на зимние топы этого и прошлого года, хорошо видно, как меняются читательские вкусы. В прошлом году все зачитывались молодежными романами и книгами по психологии: Холли Джексон, Анна Джейн, Игорь Рызов были на пике популярности. А этой зимой читатели потянулись к классике: произведения Достоевского и Бронте вошли в десятку самых продаваемых. Роман Бронте, в частности, показал резкий скачок продаж, поднявшись на четвертую строчку рейтинга.

«Экранизации всегда положительно влияют на продажи книг, – комментирует Татьяна Щербина, бренд-директор книжной сети «Буквоед». — Удачная адаптация способна вернуть в топы даже произведения, написанные столетия назад, что мы и наблюдаем в рейтинге этой и прошлой зимы».

В компании назвали самые популярные книги зимы 2025-2026 года.

«Если все кошки в мире исчезнут», Гэнки Кавамура.

Пронзительная история о почтальоне, который узнает о своей скорой смерти. Роман о цене каждого момента продолжает удерживать сердца читателей, задавая тон философским размышлениям в новом году.

«Бог всегда путешествует инкогнито», Лоран Гунель.

Бестселлер французского писателя о незнакомце, готовом помочь перевернуть жизнь, вновь доказывает: спрос на мотивационную прозу и поиск себя остается стабильно высоким.

«Скорбь Сатаны» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), Мария Корелли.

Мистический роман конца XIX века об искушении богатством не теряет актуальности. Читателей по-прежнему привлекает вечная тема морального выбора и испытания человеческой души.

«Грозовой перевал», Эмили Бронте.

Единственный роман сестёр Бронте, который десятилетиями не покидает списки лучших книг. Зимой 2026 года благодаря голливудской экранизации читатели открыли для себя эту историю разрушительной страсти на фоне суровых английских пустошей.

«Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению», Джон Стрелеки.

Мировой бестселлер, проданный в России тиражом более 500 000 экземпляров. Философская притча о поиске своего предназначения по-прежнему служит для многих читателей поводом остановиться и задать себе главный вопрос.

«1984», Джордж Оруэлл.

Знаковый роман-антиутопия о тоталитарном государстве. В 2026 году читатели обращают внимание на перевод Целовальниковой, который даёт свежее звучание классическому тексту о свободе и контроле.

«Атомные привычки», Джеймс Клир.

Система выработки привычек через маленькие шаги продолжает завоевывать аудиторию. Книга доказывает: чтобы изменить жизнь, не нужны титанические усилия, нужна правильная система.

«Преступление и наказание», Федор Достоевский.

Роман о петербургском студенте, решившем проверить свою теорию о «праве на кровь». Классика русской литературы, которая переосмысливает вечные вопросы совести.

«Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Клейсон.

Классика финансовой литературы с универсальными законами денег остается настольной книгой для тех, кто хочет избавиться от долгов и научиться управлять капиталом.

«Перекресток воронов», Анджей Сапковский.

Новый роман мэтра польского фэнтези возвращает читателей в мир Ведьмака. Долгожданное продолжение саги мгновенно ворвалось в десятку лидеров, подтверждая, что спрос на качественное фэнтези в России только растет.

