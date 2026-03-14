Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Многодетные семьи в РФ будут получать пособие по-новому

Минтруд планирует обновить правила назначения единого пособия многодетным
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минтруд планирует обновить правила назначения единого пособия для многодетных семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, пособия будут начисляться с учетом сохранения выплат для многодетных при небольшом превышении уровня дохода. Новые правила представлены на общественное обсуждение.

Отмечается, что норма была внесена в федеральное законодательство по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Закон дал возможность многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход многодетной семьи будет выше прожиточного минимума, но не более чем на 10%. В этом случае пособие будет назначено в размере 50% величины регионального прожиточного минимума еще на 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Накануне депутаты Госдумы от партии «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выдавать удостоверение многодетных в любом МФЦ или через «Госуслуги».

Ранее Путин согласился с важностью популяризации многодетности в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
