Многодетные семьи в РФ будут получать пособие по-новому

Минтруд планирует обновить правила назначения единого пособия для многодетных семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, пособия будут начисляться с учетом сохранения выплат для многодетных при небольшом превышении уровня дохода. Новые правила представлены на общественное обсуждение.

Отмечается, что норма была внесена в федеральное законодательство по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Закон дал возможность многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход многодетной семьи будет выше прожиточного минимума, но не более чем на 10%. В этом случае пособие будет назначено в размере 50% величины регионального прожиточного минимума еще на 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Накануне депутаты Госдумы от партии «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выдавать удостоверение многодетных в любом МФЦ или через «Госуслуги».

Ранее Путин согласился с важностью популяризации многодетности в России.