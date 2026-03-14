Посол Ирана назвал возможное место встречи Путина с новым лидером Ирана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол Ирана: Путин может встретиться с новым лидером Ирана на Каспийском саммите
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи могут впервые встретиться в этом году на Каспийском саммите в Тегеране. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, если этот саммит состоится, то на его полях по традиции пройдут многочисленные встречи. Тем не менее, дата проведения форума в настоящий момент не установлена.

«Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период (конфликта США и Израиля с Ираном. — «Газета.Ru»)», — сказал он, отмечая, что проведение саммита запланировано на текущий год.

Посол Джалали отметил, что Иран благодарен Путину за соболезнования в связи с ликвидацией бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также за поздравления, адресованные его преемнику.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего аятоллы, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США объявили охоту на нового верховного лидера Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!