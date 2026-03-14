В МИД Ирана рассказали, почему Европа поддержала США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем аккаунте в соцсети X сообщил, что Европа поддержала США в войне с Ираном из личных интересов.

Аракчи уточнил, что Европа надеялась на помощь США в противостоянии с Россией.

«США месяцами давили на Индию, чтобы та прекратила импорт нефти из России. После двух недель войны с Ираном Белый дом теперь умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть. Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией», — отметил министр.

5 марта Аракчи говорил, что Иран в условиях конфликта с Соединенными Штатами и Израилем получает различную поддержку со стороны Российской Федерации и КНР.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Исламской Республике тем, что Вашингтон исчерпал терпение из-за нежелания Тегерана отказаться от своих ядерных амбиций. В результате развернувшейся кампании были атакованы многие города в Иране. От одного из ударов пострадала резиденция верховного лидера Али Хаменеи, и он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные и беспилотные удары по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию. Российский лидер во время беседы подтвердил принципиальную позицию по поддержке скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее Иран заявил об очередном нападении на начальную школу.

 
