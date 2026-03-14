Российские военные ведут интенсивные бои под одним городом ДНР

Российские военнослужащие участвуют в интенсивных боях сразу на нескольких участках под Константиновкой Донецкой Народной Республики (ДНР), сталкиваясь с сопротивлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Интенсивные бои идут в районах Веролюбовки, Новодмитровки, Ильинки, Степановки — противник сопротивляется», — сказал он.

По словам эксперта, рассуждать об охвате Константиновки рано, поскольку продвижение на данном направлении предстоит трудное. Марочко отметил, что украинское командование ставит этот город в приоритет.

9 марта российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубовка в ДНР. В Минобороны отметили, что контроль над населенным пунктом удалось установить в результате эффективных действий подразделений «Южной» группировки войск.

За полгода территория ДНР, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами».

