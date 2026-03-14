Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские военные ведут интенсивные бои под одним городом ДНР

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие участвуют в интенсивных боях сразу на нескольких участках под Константиновкой Донецкой Народной Республики (ДНР), сталкиваясь с сопротивлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Интенсивные бои идут в районах Веролюбовки, Новодмитровки, Ильинки, Степановки — противник сопротивляется», — сказал он.

По словам эксперта, рассуждать об охвате Константиновки рано, поскольку продвижение на данном направлении предстоит трудное. Марочко отметил, что украинское командование ставит этот город в приоритет.

9 марта российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубовка в ДНР. В Минобороны отметили, что контроль над населенным пунктом удалось установить в результате эффективных действий подразделений «Южной» группировки войск.

За полгода территория ДНР, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушилин заявил о возможности охвата Славянска.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
