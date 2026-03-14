Трамп рассказал о сроках проведения военной операции против Ирана

Трамп: операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько нужно

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется. Об этом журналистам рассказал американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«[Военная операция против Ирана] продлится столько, сколько будет нужно. <…> Называть сроки вам не буду», — сказал он.

При этом, по словам главы Белого дома, американские войска значительно опережают график.

13 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США (CENTCOM) об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как власти США распорядились нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

Ранее США объявили охоту на нового верховного лидера Ирана.