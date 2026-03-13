«По копеечке»: в России предложили ввести сбор при выезде за границу

В России предложили ввести сбор для выезжающих за рубеж

В Российском союзе туриндустрии предложили взимать с россиян сбор за выезд за границу. Президент организации Илья Уманский отметил, что за счет этих средств можно создать гарантийный фонд, который мог бы помочь обеспечить возврат всех граждан на родину в экстренной ситуации. Инициативу поддержали некоторые игроки туристического рынка. При этом в Госдуме заявили, что россияне не должны нести коллективную ответственность за всех путешественников в нестабильные регионы.

Необходимость инициативы он обосновал тем, что действующих механизмов страхования ответственности туроператоров для решения проблем с туристами в кризисах, подобных ближневосточному, недостаточно. Туризму, по словам Уманского, нужен гарантийный фонд, который при необходимости мог бы обеспечить возврат всех граждан на родину, независимо от того, где был приобретен тур. Такой фонд мог бы формироваться за счет взносов с каждого туриста, выезжающего за рубеж.

Он напомнил, что ответственность за возврат туристов домой лежит на авиакомпаниях, но не все перевозчики стремятся выполнять свои обязательства.

«В этих обстоятельствах мы выступаем за <...> создание отраслевого фонда, который бы наполнялся «по копеечке» с каждого туриста», — объяснил президент РСТ.

По мнению Уманского, контролировать подобный фонд могло бы Минэкономразвития и в случае возникновения сложной ситуации по решению министерства он мог расходоваться или на компенсацию, или на возврат людей домой. По его словам, осенью на стратегической сессии этот проект уже представлял.

Уманский убежден, что в каком-то виде «коллеги эту инициативу поддержат».

Что говорят об инициативе?

Идею президента РСТ уже поддержали генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов и гендиректор сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» Дарья Кочеткова.

Кочеткова считает, что каждый турист готов заплатить «копеечку», чтобы быть уверенным в возвращении домой.

«Мы, как члены РСТ, готовы <...> участвовать в этой инициативе, насколько это возможно», — отметила Кочеткова.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с «Москвой 24» также назвал идею здравой. По его словам, аналогичная практика уже существует в ряде европейских стран.

Депутат Светлана Бессараб, напротив, отметила, что в России не стоит вводить налог на выезд за границу, так как граждане не должны нести коллективную ответственность за всех путешественников в нестабильные регионы.

Она отметила, что у туроператоров есть возможность аккумулировать средства, полученные от страхования туристов. А затем — пользоваться этими деньгами в экстренных сиутациях, добавила депутат.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также заявил, что в РФ уже существуют серьезные, не раз подтвердившие эффективность механизмы защиты прав туристов, которые работали и в 2020-м, и в 2022 году. Он также призвал обратить внимание, как удачно справились с вывозом туристов с Ближнего Востока. Как итоге — за 10 дней вопрос был решен, добавил Осауленко.

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь добавила, что путешественники могут отреагировать на новый сбор неоднозначно. Избежать негатива в случае введения такого сбора не получится, а потому, если решение примут, оно должно реализовываться очень аккуратно.