На аукционе продали первое издание «Войны и мира»

Аукцион «Литфонд»: первое издание «Войны и мира» продано за 1,6 млн рублей
Первое издание романа Л.Н.Толстого «Война и мир» было продано на аукционе за 1,6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома «Литфонд».

«Первое издание «Войны и мира» продали за 1,6 миллиона рублей. Более 80% лотов нашли покупателей на книжном аукционе «Литфонда», — говорится в сообщении.

Помимо «Войны и мира» лот включал в себя книжные реликвии, автографы и ценные исторические свидетельства. Главный лот торгов — роман «Война и мир» — превысил стартовую цену более чем в пять раз.

Также первое отдельное издание пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов» было продано за 1,3 млн рублей. Роман «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова в издательской суперобложке выкупили за 950 тыс. рублей.

