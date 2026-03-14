На аукционе продали первое издание «Войны и мира»

Аукцион «Литфонд»: первое издание «Войны и мира» продано за 1,6 млн рублей

Первое издание романа Л.Н.Толстого «Война и мир» было продано на аукционе за 1,6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома «Литфонд».

«Более 80% лотов нашли покупателей на книжном аукционе «Литфонда»

Помимо «Войны и мира» лот включал в себя книжные реликвии, автографы и ценные исторические свидетельства. Главный лот торгов — роман «Война и мир» — превысил стартовую цену более чем в пять раз.

Также первое отдельное издание пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов» было продано за 1,3 млн рублей. Роман «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова в издательской суперобложке выкупили за 950 тыс. рублей.

