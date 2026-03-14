В России уровень бедности обновил исторический минимум

Количество россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году обновило исторический минимум, составив 9,8 млн человек, или 6,7% населения. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и составлял 10,3 млн человек (7,1%).

По данным ведомства, в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей. Численность населения с доходами ниже этого уровня составила 4,8% россиян, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

«На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности», — говорится в публикации Росстата.

Отмечается, что собранные данные не содержат статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Тем временем специалисты ЦМАКП пришли к выводу, что в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции – ситуации, при которой наблюдаются застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен.

