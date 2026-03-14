В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на корреспондентов.

«В Киеве повторно прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Других подробностей о произошедшем не приводится.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за неделю Вооруженные силы России нанесли удары по территории республики «тысячи раз». По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронах, 1530 управляемых авиационных бомбах, 39 ракетах».

В феврале мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинской столице не хватает зенитных боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

