Посол Ирана оценил, насколько Моджтаба Хаменеи подходит на роль лидера Ирана

Посол Ирана: Моджтаба Хаменеи подходит на роль лидера Ирана, и по здоровью тоже
Моджтаба Хаменеи по всем параметрам, включая состояние здоровья, подходит на роль верховного лидера Ирана. Об этом заявил в беседе с РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Естественно, наш Совет экспертов видел, что он соответствует этим параметрам, в том числе в плане физического состояния и здоровья, когда выбирал его в качестве верховного лидера для управления страной», — сказал он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего аятоллы, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол Ирана назвал возможное место встречи Путина с новым лидером Ирана.

 
