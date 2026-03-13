«Звериное рычание людоеда». Зеленскому ответили на оскорбление жителей Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского, назвавшего сторонников присоединения Крыма к России нелюдями. Песков заверил, что страна гордится жителями Крыма. Представитель МИД Мария Захарова и вовсе назвала слова президента Украины примером неонацистской риторики.

Крым является неотъемлемой частью России и страна гордится его жителями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он на брифинге ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что он не считает людьми тех, кто поддержал вхождение республики в состав России.

«Мы всех призываем вспомнить о всем населении Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией. Мы гордимся этими людьми», — сказал Песков.

Он добавил, что жители полуострова — российские граждане.

«Так делал Гитлер»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ТАСС выразила мнение, что это высказывание Зеленского напоминает риторику нацистской Германии:

«Классическая неонацисткая риторика — называть людей «не человеческими существами». Так делал Гитлер, так делали многие в Третьем рейхе. Теперь так делают на Банковой».

Кроме того, в ходе брифинга для СМИ она «напомнила этому самому банковскому отребью», что 16 марта 2014 года жители Крыма сделали исторический выбор, который «стал результатом очень сложных политических процессов, начавшихся после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и при этом имевших свою историю». Захарова назвала вхождение Крыма в состав России восстановлением исторической справедливости, защитой прав людей и реализацией национальных интересов .

Член комитета по международным делам, депутат от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости заявил, что за несколько лет Зеленский «из антироссийского президента превратился в кровожадного диктатора». Однако слова президента Украины, добавил парламентарий, не изменят того факта, что Крым является российским.

«Зеленскому, видимо, невдомек, что на земле есть люди помимо него, с другими взглядами и убеждениями. То, что говорит Зеленский, — это даже не слова антироссийского политика, а какое-то звериное рычание людоеда, потерявшего человеческий облик», — сказал Белик.

Депутат также предположил, что слова Зеленского могут являться «воплем отчаяния» из-за того, что армия России наступает по всем направлениям проведения спецоперации.

Реакция Крыма

Председатель государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов в Telegram-канале также обвинил Зеленского в фашизме:

«Собственно, в этом и заключается обыкновенный фашизм : делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин. Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным».

Глава республиканского парламента предположил, что в прошлом Зеленского вообще не интересовал статус Крыма, однако потом он пошел в политику и «надел маску укронациста».

«Однако за время носки маска так к нему приросла, что никакого другого обличия у него не осталось. Да и что у него вообще осталось? Сам признается, что растерял друзей, потерял и квартиру в Крыму, но главное — потерял себя», — резюмировал Константинов.

В свою очередь глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал слова Зеленского хамством и проявлением неадекватности.

«Крымчане и украинские переселенцы только с воссоединением Крыма с Россией обрели человеческие условия жизни, в отличие от граждан Украины, подверженных преступлениям киевского режима»,

— сказал он РИА Новости.

Подвергся критике Зеленский и в других регионах. Так, председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур в разговоре с ТАСС назвал слова украинского президента жалкой попыткой привлечь к себе внимание. Он предположил, что «на фоне приема наркотиков» и «личностного упадка» Зеленский не способен объективно воспринимать реальность.