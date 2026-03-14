В результате атаки ВСУ по порту «Кавказ» есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» на Кубани

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района пострадали 3 человека. Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки также было повреждено техническое судно. На причале возник пожар, его быстро потушили.

14 марта Life со ссылкой на SHOT сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников.

По их словам, прозвучало более десяти взрывов.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой.

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.