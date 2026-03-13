«Армия в приоритете»: в Раде допустили остановку социальных выплат на Украине

Расходы, не связанные с Вооруженными силами, могут быть остановлены на Украине. Об этом заявил в интервью украинской версии издания Forbes первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Андрей Мотовиловец.

«Армия в приоритете, на нее деньги будут. Все остальные расходы — от дорог до социальных выплат — могут быть остановлены», — сказал он.

11 марта исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли заявил, что на Украине продукты могут подорожать примерно на 10% в связи с ростом цен на топливо. По его словам, проблема кроется в росте стоимости логистики. За последнюю неделю дизель и удобрения резко подорожали.

В тот же день газета Politico написала, что бюджет Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может обеспечить финансирование расходов до начала мая, что чуть дольше, чем ожидалось ранее.

За последние четыре года основными донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и МВФ. С февраля 2022 года страны Евросоюза перечислили Украине $88,9 млрд, а США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета $30,2 млрд. Тройку лидеров среди основных украинских доноров замкнул МВФ с финансированием на $13,4 млрд.



