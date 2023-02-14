Как встретили День всех влюбленных в разных странах

14 февраля во многих странах мира праздновали День святого Валентина или День всех влюбленных. Но не все страны подходят к нему традиционно. Например, власти Индии накануне праздника вообще предложили переименовать День всех влюбленных в День обнимания коров, однако инициатива совсем скоро стала мемом в соцсетях, и от этой идеи отказались. А знаменитый уличный художник Бэнкси в этот день привлек внимание общественности к проблеме домашнего насилия, посвятив свою новую работу этой теме.

Как прошел День святого Валентина в мире — в фотогалерее «Газеты.Ru».