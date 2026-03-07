Размер шрифта
Сейсмолог заявил, что в Сочи может произойти сильное землетрясение

Сейсмолог Зверева: в Сочи в будущем может произойти сильное землетрясение
Старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева рассказала РИА Новости, что частые подземные толчки в районе Сочи могут говорить о сильном землетрясении в будущем.

Специалист уточнила, что точное время сейсмособытия спрогнозировать невозможно, однако участившиеся подземные толчки могут говорить о его приближении.

«На данной территории согласно картам общего сейсмического районирования, возможны землетрясения с магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем», — отметила Зверева.

При это она добавила, что сейчас для территории в районе Сочи отмечен нормальный уровень сейсмической активности.

Утром 6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5. По словам мэра города Андрея Прошунина, инфраструктура курорта не пострадала. В единую дежурно-диспетчерскую службу информация о последствиях не поступала. Прошунин добавил, что специалисты ожидают подтверждения и уточненных данных о сейсмособытии.

В начале марта в Сочи также с интервалом в час произошли два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 4,8. Жители сообщали о раскачивающихся люстрах и мебели. По данным властей, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Сейсмологи отмечают, что для Кубани подобные толчки являются обычным явлением.

Ранее серия загадочных землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США.

 
