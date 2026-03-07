В Иране заявили, что США израсходовали резервы оружия для Третьей мировой

Официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что США использовали резервы вооружения, которые хранились для Третьей мировой войны. Об этом сообщает агентство Fars.

«Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны», — поделился Шекарчи.

Он уточнил, что сейчас Вашингтон использует свои резервы против Ирана.

По словам официального представителя генштаба страны, Иран обязательно использует более продвинутое оружие против США и Израиля, и армия Ирана принесет народу «добрую весть».

Накануне иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что военно-морские силы (ВМС) Ирана нанесли удар по авианосцу США USS Abraham Lincoln (»Авраам Линкольн»). Ракетная система ВМС выпустила береговую ракету по кораблю.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

