Постпред при ООН заявил, что Иран не отдаст свой суверенитет

Постпред при ООН: Иран не хочет войны и эскалации, но не отдаст свой суверенитет

Иран не хочет войны, но не откажется от своего суверенитета. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани, передает ТАСС.

«Иран не хочет войны. Иране не хочет эскалации. Но Иран никогда не отдаст свой суверенитет», — подчеркнул дипломат.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против исламской республики.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

США требуют от Ирана «безоговорочной капитуляции». Дональд Трамп заявил, что никакой сделки с Тегераном не будет, пока иранские власти не признают поражение. В ответ иранские дипломаты заявили, что страна не сдастся и готова продолжать сопротивление. На фоне обмена ударами и угроз эскалации Ближний Восток приближается к новой опасной точке. Как развивается война против Ирана — в материале «Газеты.Ru».

