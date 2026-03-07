Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

США допустили ослабление санкций на российскую нефть

Бессент: США могут смягчить санкции в отношении российской нефти
Hasnoor Hussain/Reuters

США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении российской нефти на фоне дефицита на мировом рынке. Об этом в эфире Fox Business сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Он сообщил, что Вашингтон уже разрешил Индии принимать российскую нефть и не исключает снятия ограничений и с других поставок. По словам Бессента, сейчас в море находятся сотни миллионов баррелей сырой нефти, подпадающей под санкции, и их вывод на рынок мог бы увеличить предложение.

Министр добавил, что минфин США рассматривает такую возможность и может принять дополнительные меры для снижения напряженности на мировом нефтяном рынке.

В последние месяцы Индия под давлением США сокращала закупки российской нефти и наращивала импорт из стран Ближнего Востока. Однако после начала военной операции США и Израиля против Ирана ситуация с поставками из региона осложнилась. Это связано с ограничением движения через Ормузский пролив и ударами Тегерана по нефтяным объектам в странах Персидского залива. На этом фоне индийские компании начали срочно увеличивать закупки российской нефти.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕК допустила отправку помощи для возобновления поставок по «Дружбе».

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!