Психолог развеяла опасный миф о маньяках и насильниках

Представление о том, что маньяки и насильники — это монстры, которых можно вычислить по одному лишь внешнему виду, является опасным заблуждением, мешающим распознать преступника. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Анна Погребняк.

По ее словам, они представляются безумными, дикими, выделяющимися из толпы, но в реальности это не совсем так.

«Маньяки, насильники и преступники — чаще всего это непримечательные люди, которым не составляет труда затеряться в толпе. Они ничем себя не выдают и не выглядят безумными монстрами. Но важно понимать: если снаружи это обычный человек, то внутри — специфически мыслящий, часто с извращенным представлением о реальности», — объяснила она.

Проще говоря, то, что для нас не является нормой, для маньяка приемлемо и обыденно, отметила психолог. В этом и заключается опасность: мы проецируем свое восприятие мира на других людей и ожидаем от них понятного, нормативного, предсказуемого поведения.

«Наша проблема в том, что мы часто даже не допускаем, что другие люди мыслят иначе. Маньяки, несмотря на свою патологию, хорошо разбираются в людях. Не зря преступников называют «социальными хищниками». По какому принципу они выбирают жертв, какие у каждого мотивы — известно лишь им одним», — предупредила Погребняк.

Как заявила эксперт, здесь не работают распространенные предрассудки, что жертва носила короткую юбку или вела себя вызывающе. У маньяков и насильников свои предпочтения, жертв они выбирают на основе этого. Жертвы не виноваты, что стали мишенью преступника. Но у жертв было то, что искал преступник. Дети и женщины часто слабее среднего мужчины, поэтому становятся легкой добычей.

«Маньяки часто безошибочно вычисляют детей из неблагополучных семей: такие дети уязвимы, забиты, пугливы и недоверчивы, либо доверчивы чрезмерно. Осознанно или нет, мы сообщаем окружающим множество различной информации о себе невербально», — констатировала психолог.

Жесты, мимика, осанка, то, как мы двигаемся, показывает окружающим то, что мы порой не видим сами.

«Маньяки и преступники поднаторели в считывании невербальных сигналов. Малый процент насильников и маньяков действуют спонтанно, импульсивно. Многие из них планируют преступления и тщательно готовятся к ним: ищут своих жертв, наблюдают, охотятся, вступают в контакт и втираются в доверие», — заявила она.

По мнению Погребняк, об этом мало говорят, хотя тема важная: насильниками часто выступают те, кто хорошо знают жертв. Знакомые, соседи, а порой даже родственники.

«Чтобы защититься от возможных опасных ситуаций, лучший и самый действенный метод — учиться разбираться в людях. Уметь выходить за рамки своего мировосприятия, из зацикленности на себе, и смотреть на других. Не дорисовывать себе то, что хочется, а учиться видеть реальность. Не доверять всем и каждому, и при этом не скатываться в паранойю», — отметила эксперт.

Часто после трагедий люди говорят одно и то же про маньяков и преступников: «А мы и не знали, он ведь был таким приятным, хорошим!» Во многом это выдает слепоту, нежелание видеть то, что не укладывается в нашу картину мира.

«А ведь наверняка, если понаблюдать, можно было заметить подозрительное, странное поведение человека, необычные увлечения, специфические вкусы и другое», — уверена психолог.

По мнению Погребняк, невозможно жить с патологическими, извращенными взглядами и никак себя не выдавать. Это вскрывается после, когда, например, на компьютерах преступников находят видео и файлы с ужасающим содержанием.

«Сегодня совершать чудовищные преступления стало значительно сложнее: города напичканы камерами видеонаблюдения, каждый так или иначе оставляет цифровой след. Поэтому нам остается не пренебрегать мерами безопасности: не ходить в одиночку в неблагополучных районах, предупреждать близких, если едете на такси, доверять себе, если кажется, что что-то идет не так. Не отпускать детей одних и учить их не доверять незнакомым людям. Объяснять, что никто, даже родственник, не имеет права нарушать телесные границы ребенка. И важно помнить: у преступника на лбу не вспыхнет неоновая надпись о его сущности», — резюмировала психолог.

