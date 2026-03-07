США анонсировали крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта

Глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business анонсировал этой ночью крупнейшую бомбардировку Ирана с момента начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики.

«Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок (Ирана. – «Газета.Ru»), которая нанесет максимальный ущерб иранским ракетным установкам и заводам по производству ракет», — сказал министр.

6 марта замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что США проводят ковровые бомбардировки по территории его страны, так как желают положить конец ее существованию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».